Guidare in sicurezza e aggiornati sulle nuove norme della circolazione stradale: un’iniziativa per gli over65

Genova. Guidare in sicurezza e aggiornati sulle nuove norme della circolazione stradale. Per affrontare in modo concreto e semplice questo tema, giovedì 21 novembre 2024 alle ore 15, al Circolo Unificato dell’Esercito di via San Vincenzo a Genova, è in programma l’incontro “Metti la sicurezza al volante”, a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale del Nord Ovest, Motorizzazione di Genova, in collaborazione con Associazione 50&Più Genova. Con questo appuntamento riprendono “I giovedì di 50&Più”, tradizionale rassegna di incontri organizzata dalla sezione genovese dell’associazione. Dopo i saluti di Piero Provenzano, direttore della Motorizzazione Civile di Genova, e di Brigida Gallinaro, presidente di 50&Più Genova, l’argomento sarà trattato da docenti esperti delle Associazioni di categoria delle autoscuole – Confarca e Unasca – alla presenza di funzionari del Ministero.

L’incontro è indirizzato agli over 65, che alle spalle hanno una lunga esperienza di guida ma potrebbero non avere la stessa competenza sulle nuove norme del Codice della Strada. Ha lo scopo di aggiornare chi guida e promuovere la cultura della sicurezza. Alla formazione seguirà un breve test a risposta multipla, simile all’esame di teoria che ogni patentato ha superato. Chi otterrà i migliori risultati riceverà un gadget in regalo. In conclusione sarà offerto un buffet.

L’iniziativa rientra nel “Piano Nazionale di Sicurezza Stradale” e ha lo scopo di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti sul territorio nazionale, rafforzando l’azione di contrasto ai comportamenti più rischiosi attraverso una sensibilizzazione culturale. In particolare, saranno approfondite le nuove norme del Codice della Strada, evidenziate le regole di comportamento con esempi pratici, definiti i criteri per trasportare i minori in sicurezza, illustrate le caratteristiche dei nuovi ADAS (Advanced Driver Assistance System) che da luglio 2024 sono obbligatori su ogni veicolo nuovo per aiutare i conducenti a migliorare la guida.

«Sono orgogliosa – dichiara Brigida Gallinaro, presidente dell’Associazione 50&Più Genova – di collaborare con il Ministero dei Trasporti, che ha individuato i nostri soci come destinatari di un’attività che interessa tutti, perché tutti percorriamo le strade della città, alla guida, come passeggeri o come pedoni. Noi silver teniamo alla nostra indipendenza, ma per farlo dobbiamo essere pronti a impegnarci senza dare per scontata la conoscenza su cui sappiamo di poter contare. Perché ogni persona va introdotta e accompagnata in un percorso formativo lungo tutto l’arco della propria vita. Come sempre, risponderemo in prima persona per noi stessi e per dare l’esempio alle nuove generazioni».