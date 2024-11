Genova. Una gru da cantiere è crollata su una Rsa in via Domenico Chiodo, nella zona del Righi. È successo oggi poco dopo le 18.00. La strada è stata chiusa al traffico.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco oltre alla polizia locale. Da quanto riferiscono i soccorritori non ci sarebbero feriti né persone in alcun modo coinvolte.

La Rsa coinvolta dal crollo è La Camandolina, al civico 34. La gru era stata posizionata nel cantiere per la costruzione del condominio Residenze Altavista, ben visibile dalla parte opposta della strada, sul lato monte. Per cause da chiarire si è abbattuta, ha sbattuto contro l’asfalto e la parte terminale del braccio si è schiantata contro la copertura dell’edificio all’altezza del vano scale.

Sono state avviate verifiche tecniche per valutare il rischio di ulteriori cedimenti ed eventuali danni strutturali alla palazzina della Rsa che potrebbero rendere necessaria l’evacuazione degli anziani ospiti e del personale all’interno. Al momento però la gru risulta immobile. Il problema principale sarà la rimozione che avverrà nelle prossime ore, probabilmente con la luce del giorno.

Al momento del crollo nel cantiere non c’erano operai e per fortuna non passavano né pedoni né veicoli sulla sottostante via Chiodo. Allertati anche gli operatori del 118, ma non è stato necessario nessun intervento.

guarda tutte le foto 8



Gru da cantiere crolla su una Rsa in via Domenico Chiodo

La caduta della gru sulla strada ha danneggiato anche la condotta idrica e ha provocato probabilmente una fuga di gas. Sul posto i tecnici di Ireti. Inevitabili i disagi al traffico a causa della chiusura di via Chiodo.