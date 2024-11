Genova. Nelle prossime ore, non appena riceverà i primi atti di indagine, la Procura di Genova aprirà un fascicolo per crollo colposo per la gru di 24 metri che ieri sera è finita sul tetto dell’Rsa La Camaldolina di via Chiodo nel quartiere di Castelletto.

Le indagini sono state delegate agli ispettori dello Psal della Asl3 coordinati dall’ingegnere Gabriele Mercurio e sarà affidata dal procuratore Francesco Pinto a uno dei pm del gruppo Lavoro e Salute del nono piano di palazzo di Giustizia, probabilmente al sostituto procuratore Giuseppe Longo, che era anche il magistrato di turno al momento dei fatti.

I primi riscontri mettono nel mirino la manutenzione

Anzitutto, dai primi rilievi sarebbe emerso un grave problema di manutenzione della gru, visto che il crollo è avvenuto perché si è tranciata la torre metallica alla base della struttura. Una violazione che di per sé comporterebbe una contravvenzione per l’azienda proprietaria della gru, ma visto quanto avvenuto è praticamente certo che l’inchiesta sarà più ampia e potrebbe coinvolgere, oltre all’azienda proprietaria, anche la ditta che ha montato la gru e i responsabili dell’azienda che quella gru utilizzava in cantiere. Per arrivare a capire cosa possa essere accaduto sarà comunque indispensabile una perizia tecnica per verificare lo stato di manutenzione come la presenza di ruggine o microlesioni.

Solo per un miracolo ieri non ci sono stati feriti o peggio, tra gli operai del cantiere o tra gli anziani ospiti della struttura. Quindi sarà ora necessario accertare se ci siano responsabilità penali.

La gru e l’area del cantiere immediatamente interessata dal crollo sono state poste sotto sequestro. Il cantiere, gestito dalla ditta Filva con sede nel Bresciano, si occupa della costruzione di un complesso di cinque villette denominato Residenze Altavista dove un tempo c’era l’istituto ortopedico Liberti, il cosiddetto ospedale dei rachitici, venduto dalla Regione ai privati nel 2008 e in seguito demolito. La ditta proprietaria della gru è invece la ditta Galli.

Strada chiusa per altri tre-quattro giorni

La strada al momento rimane chiusa – con conseguenti disagi per i residenti – visto che ora dovrà essere disposto lo spostamento del mezzo incidentato e la sua messa in sicurezza. Per farlo saranno necessari tre-quattro giorni.

Il crollo improvviso davanti agli operai

Erano da poco passate le 18.00 quando l’enorme struttura di 24 metri si è improvvisamente inclinata verso il mare. Tutto è avvenuto in pochi secondi, sotto gli occhi di alcuni operai che si apprestavano a terminare la giornata lavorativa: l’albero della gru a traliccio si è schiantato sull’asfalto di via Chiodo tranciando le tubature dell’acqua e del gas, mentre la parte terminale del braccio ha sfondato di striscio la copertura della Rsa, facendo precipitare diversi calcinacci ai piani bassi, ma senza provocare ulteriori cedimenti. Per puro caso in quel momento non c’erano persone lungo la traiettoria di caduta. Questione di pochi centimetri – o di pochi secondi, se ad esempio fosse transitata un’auto in strada – e il bilancio sarebbe stato molto più pesante.

L’evacuazione dei 93 pazienti durante la notte

A causa dell’inagibilità della struttura gli anziani ospiti sono stati evacuati tra ieri era e questa notte. Le operazioni si sono concluse alle 4.30 del mattino. I pazienti con il coordinamento del 118 sono stati smistati in altre strutture, con l’intervento di Asl3 e Regione Liguria. Presenti sul posto, oltre ai pompieri, la polizia locale, la protezione civile comunale, l’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), la Croce Rossa e la Misericordia

Un caso simile a Santa Margherita ligure: chiesto il rinvio a giudizio

Un episodio simile a quello di ieri a Genova era accaduto nel luglio 2023 a Santa Margherita ligure. Anche in quel caso una grossa gru si era abbattuta si era abbattuta su una villetta in manutenzione senza anche in quel caso provocare morti o feriti. La Procura aveva aperto un fascicolo per crollo colposo e aveva indagato una quindicina di persone tra costruttori, titolari dell’impresa della gru, gruisti, titolari delle imprese coinvolte e direttore dei lavori. Proprio un questi giorni la pm Daniela Pischetola ha chiesto il rinvio a giudizio.