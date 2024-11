Gru crollata, Giordano: “Sfiorata la tragedia, ora meno speculazione e più sicurezza”

Genova. “Le conseguenze della speculazione edilizia promossa da partiti di più colori politici (ma mai come ben sappiamo dal M5S) sono sempre di più sotto gli occhi di tutti. La vicenda della gru rovinosamente crollata ieri sulla RSA “La Camandolina” di via Chiodo grida vendetta: il cantiere in questione è infatti il risultato di uno dei tanti interventi di svendita del bene pubblico. Per assecondare i soliti affari immobiliari privati, abbiamo assistito all’ennesimo cambio di destinazione d’uso. Al netto dello scempio fatto a livello paesaggistico, che ne è stato della sicurezza? Sapendo che quella zona è popolosa e che è la sede di una residenza per anziani, come è potuto accadere che crollasse una gru sfiorando un’immane tragedia? E poi, siamo sicuri che i lavoratori del cantiere siano realmente tutelati? Poteva finire malissimo e dunque a maggior ragione ritengo vitale lo sciopero generale di domani: la sicurezza sul lavoro si ottiene investendo nella formazione, contrastando la crescita della precarietà e del lavoro nero e sommerso”.

Così, il consigliere regionale del M5S Stefano Giordano, che poi chiama in causa anche l’annosa vicenda dell’ospedale Galliera, su cui grava a suo dire uno dei tanti capitoli speculativi genovesi.

“Lo diciamo da anni che serve una ristrutturazione dell’Ospedale Galliera, a patto che qualsiasi operazione conservativa presupponga più posti letto e non meno posti letto. E a patto che non si tolga spazio alla sanità pubblica per farne appartamenti di lusso. Irricevibile infine l’attacco al presidente della sezione Genova di Italia Nostra Stefano Fera: minacciare di denunciare un’associazione di liberi cittadini che si battono per il bene pubblico è un chiaro atto intimidatorio che credo squalifichi il Cda del Galliera. Auspico che l’arcivescovo torni sui propri passi e avvii come promesso un confronto democratico e trasparente nei confronti del presidente Fera, al quale va la solidarietà del M5S”.