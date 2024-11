Bucci: “I tecnici della sanità? Solo uno riceverà lo stipendio, tutti gli altri a titolo gratuito”

Genova. Ci sarà “solo una persona che riceve lo stipendio” nel pool di esperti che si occuperanno della sanità ligure sotto la giunta Bucci. “Tutti gli altri sono incarichi gratuiti“. A precisarlo oggi è il presidente della Regione a margine dell’apertura della Genova Smart Week, evento al quale ha partecipato ancora con la doppia veste di sindaco e governatore.

Domani (martedì) sarà una giornata cruciale per l’apertura della nuova fase politica. In via Fieschi si riunirà per la prima volta il nuovo Consiglio regionale che avrà principalmente due funzioni: l’elezione del presidente dell’assemblea (salvo sorprese sarà Stefano Balleari di Fratelli d’Italia) e il giuramento di Marco Bucci in qualità di presidente. Entro dieci giorni il nuovo governatore dovrà presentare al consiglio la sua giunta – resa nota la settimana scorsa e nei fatti già operativa – e il relativo programma di governo.

Nello stesso giorno, a distanza di poche ore, il Consiglio comunale di Genova accerterà in via definitiva la sussistenza della “causa di incompatibilità sopravvenuta al sindaco Marco Bucci” votata all’unanimità la settimana scorsa. A quel punto il diretto interessato avrà dieci giorni per confermare formalmente l’opzione. In pratica il 3 dicembre, con la terza votazione nella sala rossa di Palazzo Tursi, sarà ufficialmente dichiarato decaduto e l’amministrazione passerà nelle mani di Pietro Piciocchi: “Sarà l’ultimo consiglio comunale per me, me lo auguro”, sorride Bucci che al momento regge le responsabilità di entrambi gli incarichi.

La giunta regionale si è già riunita informalmente, ma non ha ancora i poteri per operare. “Non faremo delibere questa settimana, le faremo dopo il 3 dicembre”, precisa Bucci. Quale sarà la prima? “Riguarda le nuove figure che entrano nella sanità e i commissari per tutti i progetti. E poi ci sarà il decreto sul consigliere regionale delegato”, cioè il leghista Alessio Piana, che si occuperà di Sviluppo economico, Porti e Blue economy in attesa della deroga legislativa che permetterà al governatore di aggiungere due assessori in squadra.

Le figure citate da Bucci sono i tecnici che affiancheranno l’assessore Massimo Nicolò: nello specifico Enrico Castanini, Angelo Gratarola, Luciano Grasso e Santiago Vacca. Come ha spiegato oggi il governatore lavoreranno tutti a titolo gratuito, tutti tranne uno che “metteremo dentro la struttura”. Al momento il presidente non ne rivela l’identità, ma potrebbe trattarsi dell’ex assessore alla Sanità della giunta Toti, al quale sarebbe destinata una consulenza specifica in materia farmaceutica.

Per istituire il Consiglio superiore della sanità, novità assoluta a livello regionale, sarà adottato un altro provvedimento di natura “amministrativa, non di nomina”, puntualizza Bucci. La Regione individuerà l’infettivologo Matteo Bassetti come coordinatore e spetterà poi a lui la scelta formale dei componenti, che in realtà sono già stati comunicati insieme alla giunta.