Iniziativa

Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il flash mob di Uil davanti al Tribubale

La Uil ha scelto il tribunale come luogo di protesta e di proposta "per il ruolo sociale che svolge, un'istituzione garantista per la tutela, la prevenzione e l'approccio nei confronti delle vittime e dei loro familiari"