Giornata internazionale per l\'eliminazione della violenza contro le donne, a Rovegno

Val Trebbia. Lunedì 25 novembre a Rovegno (Genova), davanti al palazzo Comunale, i ragazzi della scuola primarie e secondaria, appartenenti all’istituto comprensivo Val Trebbia, ricordano la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Gli studenti, con l’aiuto degli insegnanti, hanno sviluppato un lavoro di conoscenza della problematica e simbolicamente realizzato una panchina in tema, per testimoniare la tragicità di questi delitti e per sensibilizzare i cittadini dei comuni della Val Trebbia.

La scuola di Rovegno prosegue tenacemente con queste iniziative di impegno sociale, con l’obbiettivo, oltre che dell’insegnamento, di sviluppare nei giovani la necessaria sensibilità civica, necessaria per sentirsi parte importante della comunità e per la propria formazione di cittadini del futuro, che speriamo sia nei loro confronti benevolo.