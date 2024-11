Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative del Comune di Savignone

Savignone. Il Comune di Savignone celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – istituita dall’assemblea generale Nazioni Unite nel 1999 – con alcune iniziative che si terranno a Savignone nelle giornate del 23 e del 24 novembre a cura degli assessorati ai servizi sociali e alla cultura.

Sabato 23 novembre, alle ore 11,00 si terrà la conferenza “Contro la violenza economica: donne libere di contare”, in collaborazione con il Centro Antiviolenza Mascherona e la Croce Rossa odv – Comitato Valle Scrivia, sezione Savignone.

La violenza economica è una forma di violenza sottovalutata ma radicata, un problema strutturale nella nostra società che ha bisogno di trovare risposte collettive.

Presso la Croce Rossa, Sala Marina Garaventa, Via Papa Giovanni XXIII, dibatteranno sul tema: Manuela Caccioni responsabile Centro Antiviolenza Mascherona, William di Trapani presidente Croce Rossa odv – Comitato Valle Scrivia, Maria Pia Scandolo, segretaria regionale Cgil Liguria, Roberta Cavicchioli, segretaria generale Uiltemp Liguria, Giovanna Granara consigliera comunale alle Pari Opportunità, Antonio Bigotti sindaco di Savignone; introduce e modera l’incontro Giada Campus, assessore al sociale del Comune di Savignone.

Nel corso della mattinata di sabato 23 novembre, in piazza Italo Ghelfi sarà presente un gazebo della Croce Rossa che distribuirà materiale informativo del Centro Antiviolenza Mascherona.

Nella serata del 23 novembre si apriranno gli eventi culturali messi in campo dal consigliere delegato alla cultura Tommaso Garrè. Alle 20,30, presso l’Oratorio di San Bartolomeo, via alla Chiesa 9, accompagnati dalla musica del gruppo “Quarantagradi”, ascolteremo le testimonianze delle donne che hanno fatto della loro vita una battaglia per l’autodeterminazione. La “lettura concerto” si intitola: “Lela o Donne libere di cantare”.

Domenica 24 novembre alle 17,30, a chiusura del ciclo di iniziative dedicate alle donne e alla lotta contro la violenza, ci sarà la Compagnia del Suq, con Enrico Campanati, Carla Peirolero e Angela Zapolla. “Non ci resta che ridere… e lottare!” andrà in scena presso la Sala Don Botto a Savignone in via Garibaldi.

“Sosteniamo e rilanciamo il cammino delle donne in un mondo ancora immerso negli stereotipi culturali e sociali che, spesso, sfociano in forme di violenza – dichiara il sindaco di Savignone Antonio Bigotti – i nostri assessorati al sociale e alla cultura, insieme alla rete delle associazioni, sono impegnati congiuntamente affinché una svolta culturale sia possibile anche sul nostro territorio”.