Giornata dell’albero, Carabinieri forestali e Comune di Genova insieme a 80 studenti

Genova. Si è svolto nella giornata odierna presso il Belvedere di Genova Sampierdarena l’evento regionale organizzato a Genova in occasione della “Giornata Nazionale degli Alberi” promosso dai Carabinieri Forestali e dal Comune di Genova. All’appuntamento hanno partecipato circa 80 studenti appartenenti a diversi istituti scolastici locali (I.C. San Francesco da Paola – Plesso Montegrappa, I.C. Sampierdarena – Plesso Martinetti).

La cerimonia ha fatto seguito a quelle che sono state celebrate nella giornata di ieri in molti comuni del territorio regionale, dove i reparti dei Carabinieri Forestali hanno celebrato l’evento congiuntamente a diversi istituti scolastici e comunità locali.

Gli alunni, accompagnati dai Carabinieri Forestali del Comando Regione Carabinieri Forestale “Liguria” e dai rappresentanti del Comune di Genova, hanno messo a dimora alcuni alberi autoctoni (lecci, roverelle e ginestra dei carbonai), provenienti dal vivaio forestale gestito dai Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano (AR), per contribuire alla riqualificazione di un’area verde urbana ed al fine di sensibilizzare gli intervenuti sull’importanza della tutela dei boschi e della preservazione della biodiversità.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di educazione ambientale, ma anche un’occasione per riflettere sulla necessità della corretta conservazione dell’ambiente e sul valore simbolico degli alberi, in connessione con temi importanti come la sostenibilità e la legalità.

Nell’occasione è stata installata anche una targa in legno nella quale risulta riportato il testo dell’articolo 9 della Costituzione Italiana, recentemente modificato con la legge costituzionale 11/02/2022 n. 1, che prevede, nella sua nuova formulazione, che la Repubblica Italiana “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

L’evento si è svolto nell’ambito del più ampio progetto “Un albero per il futuro”, che si pone l’ambizioso obiettivo di creare un grande bosco diffuso su scala nazionale, costituito dagli alberi piantati su tutto il territorio nazionale, nelle scuole e nelle comunità locali. Ogni albero messo a dimora rappresenta un tassello di questo patrimonio verde collettivo, destinato a crescere anno dopo anno come simbolo di sostenibilità, impegno civile e speranza per le generazioni future.

Il progetto, che ha già coinvolto migliaia di studenti su tutto il territorio nazionale, si pone l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza del prendersi cura dell’ambiente e dell’agire concretamente per il contrasto alle varie minacce che ne mettono in pericolo la conservazione, nonché di contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici. Gli studenti potranno verificare direttamente, su una mappa digitale visionabile sul sito istituzionale del progetto “Un Albero per il Futuro” tutti i luoghi in cui sono stari piantati gli alberi ed i progressi che gradualmente si verificheranno nella realizzazione di questo bosco. Attraverso questa cartografia sarà possibile verificare il risultato dell’impegno concreto di migliaia di studenti per incrementare la superficie verde e per aumentare l’assorbimento di anidride carbonica dall’atmosfera da parte delle essenze vegetali.

Sul sito sarà possibile anche prendere conoscenza della quantità di anidride carbonica gradualmente sottratta all’atmosfera dal bosco diffuso. Ogni piantumazione rappresenta infatti un passo avanti nell’ampliamento del patrimonio forestale che contribuisce anche a favorire la conservazione della biodiversità, la lotta all’erosione del suolo e la salvaguardia del territorio dagli eventi alluvionali.

Durante l’evento, è stato ribadito dai Carabinieri Forestali come ogni albero, oltre ad essere alleato fondamentale per combattere il cambiamento climatico, migliorare la qualità dell’aria e preservare gli ecosistemi, racconti anche una storia, simboleggiando resilienza e speranza.

La giornata si è conclusa con l’impegno di tutti i partecipanti a prendersi cura degli alberi piantati, trasformandoli in un simbolo vivo e concreto per un futuro più verde e più giusto e con la consapevolezza che ogni albero piantato non è solo un gesto di amore per la natura, ma una promessa per un domani migliore, da lasciare alle future generazioni, fatto di sostenibilità e responsabilità condivisa