Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 40 appuntamenti a Genova

Genova. Genova si prepara al 25 Novembre – Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne con un mese di manifestazioni, flash mob, momenti culturali e incontri, organizzati e diffusi anche nei Municipi.

Oltre quaranta sono le iniziative, coordinate dal Comune di Genova, inserite quest’anno nel calendario presentato stamattina dall’assessore alle Pari opportunità e Politiche giovanili Francesca Corso: «La sensibilizzazione contro la violenza sulle donne è fondamentale per creare consapevolezza e promuovere il cambiamento. Anche quest’anno sono molti gli eventi che contribuiranno a focalizzare l’attenzione di tutti sull’importanza di unire le forze per contrastare questo tipo di violenza. È un impegno sociale ed individuale al quale non ci si deve sottrarre perché richiede una serie di azioni mirate e continuative, a cominciare da un’educazione emotiva e relazionale da insegnare sin dall’infanzia ma anche nel mondo degli adulti. Contro la violenza occorre diffondere messaggi chiari promuovendo il rispetto delle donne e la parità di genere. Un altro aspetto essenziale – prosegue l’assessore Francesca Corso – è fare in modo che ogni donna sappia come e dove chiedere aiuto in caso di violenza; per questo è indispensabile informare capillarmente su numeri di emergenza, centri antiviolenza e servizi di consulenza così come è essenziale creare reti di sostegno sempre più numerose ed efficaci. Ringrazio i Municipi e tutte le realtà territoriali che si sono adoperate per offrire appuntamenti dedicati ed invito tutti a seguire le varie manifestazioni e spettacoli di un palinsesto ancora una volta ricco e mai banale».

A caratterizzare le proposte di quest’anno sono i numerosi sono gli spettacoli, teatrali e musicali ma certo di non minore importanza sono le mostre, le presentazioni editoriali, gli incontri e le conferenze. Tra queste vi sono quelle specificatamente dedicate alla Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne ospitate il 24 novembre alle ore 17 a Palazzo Fieschi di Sestri Ponente ed il 28 novembre alle 9, presso l’Auditorium ex-Manifattura Tabacchi nel Municipio 6 Medio Ponente; “Femminilità Infrangibile: verso un futuro senza violenza di genere” è invece l’appuntamento che si terrà ai Giardini Baltimora il 28 novembre alle 18.30.

Il 26 novembre dalle ore 17, a Molassana nel Municipio 4 Media Val Bisagno, si svolgerà lo spettacolo itinerante “Alzati amica mia-Camminiamo uniti e insieme contro la violenza sulle donne” con partenza da piazza dell’Olmo.

Come consuetudine il palinsesto prevede anche un happening di “Wall of Dolls” che il 23 novembre animerà piazza De Ferrari dalle 15.

Proseguirà anche la campagna informativa sul numero verde nazionale antiviolenza e stalking 1522 e l’inaugurazione di due nuove panchine rosse nel Municipio 9 Levante: il 24 novembre presso l’arenile a Ponente del Depuratore di Sturla e il 29 novembre in via Era, entrambe alle ore 10.30.

CALENDARIO COMPLETO EVENTI DAL 12 NOVEMBRE AL 13 DICEMBRE

12 novembre

– ore 20,30: Teatro Akropolis-“Brave” Paola Bianchi, Valentina Bravetti/Città di Ebla. Teatro Akropolis

16 novembre

– ore 16: Centro Civico Buranello-Presentazione libro con l’autore “Ogni abuso verrà punito”. Municipio 2 Centro Ovest

– ore 18: Auditorium del Centro Civico Buranello-“Un chilo di zucchero” spettacolo danza teatrale musicale. Municipio 2 Centro Ovest

17 novembre

– ore 21: Teatro Garage-“Barbablu” testo e regia Fiorella Colombo, coreografie Bruna Learchi. Compagnia Liberitutti e Genova Flamenco

18 novembre

– ore 9,15: Palazzo Ducale Sala del Minor Consiglio-Convegno “I consultori e la salute delle donne. I diritti delle donne contro la violenza. “Conferenza partecipata (9.15-12,45) “I consultori come spazi e strumenti per la salute delle donne”; tavola rotonda (15.30-18)” I luoghi per la salute delle donne tra Otto e Novecento”. UDI – Municipio 1 Centro Est

22 novembre

– ore 21: Teatro Govi-“E mi pareva amore” dal libro di Serena Dandini, spettacolo di beneficenza per U.D.I. Teatro Govi.

– ore 21: Centro Studi Terapia della Coppia e del Singolo-Conferenza “Il Corpo: Dialogo con l’aggressore” con personale della Questura di Genova. C.S.T.C.S – Municipio 1 Centro Est

– ore 21: Teatro San Giovanni Battista-“La mia voce contro la violenza sulle donne” spettacolo teatrale. Sulle Ali della Fantasia. Municipio 6 Medio Ponente

23 novembre

– ore 15: Piazza De Ferrari-Happening dal titolo “Wall of Dolls”, sotto l’installazione simbolica per ricordare le vittime di violenza e promuovere un messaggio di solidarietà e speranza. Wall of Dolls

– ore 15: Teatro San Giovanni Battista-“Una bruschetta tutta blu”: una favola da raccontare ai bambini contro la violenza. Sulle Ali della Fantasia – Municipio 6 Medio Ponente

– ore 18,30: Teatro dell’Ortica-“Elena di Sparta”-Teatro Blu di e con Silvia Priori Corpo di danza orientale Selene Franceschini, Barbara Mulas Regia Silvia Priori, Renata Coluccini. Teatro dell’Ortica

– ore 19,30: Teatro della Tosse-“Parlami come la pioggia” di Tennessee Williams nella traduzione di Masolino D’Amico; regia A. Piazza con V. Picello e F. Sferrazza Papa, Teatro Franco Parenti. Teatro della Tosse

– ore 20,30: Villa Piantelli, corso De Stefanis 8, il Centro per non subire violenza organizza un evento di sensibilizzazione e condivisione a cui seguirà un’esibizione del Coro Canto Libero. Centro Per Non Subire Violenza – Municipio 3 Bassa Val Bisagno

– ore 21: Teatro ll Sipario Strappato-“Invisibili”. Compagnia delle Camelie

– ore 21: Teatro Garage-“Come un soffio di vento” di e con M. Milia, regia E. Rolla. Teatro Garage

24 novembre

– ore 10: Sala del Maggior Consiglio Palazzo Ducale-“4 cori contro la violenza”. Centro Per Non Subire Violenza

– ore 10,30: Arenile a Ponente Depuratore Sturla-Inaugurazione panchina rossa. USE Ciappeletta – Municipio 9 Levante

– ore 16: Teatro Govi-“Aretha Franklin la lady del soul e del cambiamento”, concerto. Teatro Govi

– ore 16: Atrio Palazzo Fieschi -Sestri Ponente-Concerto “Non fragile come un fiore, fragile come una bomba”, interpreti B. Firrarello e C. Inchingolo. Associazione Culturale Ce.s.l.i.t.

– ore 17: Teatro Garage-“Come un soffio di vento” di e con M. Milia, regia E. Rolla

– ore 18,30: Teatro della Tosse-Parlami come la pioggia” di T. Williams traduzione Masolino D’Amico regia A. Piazza con V. Picello e F. Sferrazza Papa Teatro Franco Parenti. Teatro della Tosse

25 novembre

– ore 8: Municipio VIII Medio Levante, via Mascherpa 34R-Conferenza dedicata alle scuole “Amarsi ed Amare”, con un focus particolare sull’autostima, fondamentale nella prevenzione della violenza di genere tra i giovani. Wall of Dolls

– ore 8,30: Palazzo della Borsa-“Il ruolo dell’Ordine Professioni Infermieristiche nella prevenzione dei comportamenti violenti” con la partecipazione straordinaria di Emiliano Toso. Ordine Professioni Infermieristiche

– ore 17: Palazzo Fieschi, Sestri Ponente-“Conferenza per la giornata nazionale contro la violenza sulle donne”. “Il sipario si apre all’arte”

– ore 17,15: Centro Civico Buranello-Presentazione libro “Riprendo la mia vita”. Centro per non subire violenza-Municipio 2 Centro Ovest

– ore 17,30: Municipio 8 Medio Levante -Conferenza pubblica “La violenza non si manifesta mai al primo appuntamento”. Municipio 8 Medio Levante

– apertura pomeridiana di Wall of Dolls, Via Aurora 8 R-Mostra “Ghost Ladies” a cura dell’artista Corrado Rossi. Wall of Dolls

– ore 18,30: Giardini Baltimora-“Femminilità Infrangibile: verso un futuro senza violenza di genere”. Talent Garden, CNA, Autodifesa Femminile, Fancy Factory, Genova Start Up, Progetto Iside, Hope

– ore 20,30: Teatro della Tosse -“A maglie scoperte”, regia I. Piaggesi e R. Soldati con le attrici del Centro Per Non Subire Violenza e del Teatro dell’Ortica. Teatro della Tosse

– ore 21: TIQU Teatro Internazionale di Quartiere-Film “9 vite da donna” (Nine Lives), diretto da R. García. La proiezione sarà preceduta da un breve dibattito. Ass. Sarabanda IS, Ass. Laboratorio Probabile Bellamy, Non una di meno Genova

dal 25 al 29 novembre: lunedì-mercoledì dalle 9,30 alle 16,30; martedì, giovedì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30, nel Salone Espositivo Municipale del Padiglione 5 Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, “SensArte: viaggio nell’arte attraverso i Cinque Sensi”. Municipio 9 Levante

26 novembre

– ore 10: Teatro della Tosse -“A maglie scoperte” spettacolo dedicato alle scuole. Centro Per Non Subire Violenza – Teatro dell’Ortica

– ore 17: Evento itinerante nel quartiere di Molassana con partenza da Piazza dell’Olmo-“Alzati amica mia-Camminiamo uniti e insieme contro la violenza sulle donne” Letture, poesie e canzoni a tema ad ogni tappa. Municipio 4 Media Val Bisagno

dal 26 al 28 novembre dalle 18 alle 21,30: Teatro del Ponente, “Succede” di Gabriella Salvaterra SST- Sense Specific Theatre. Teatro del Ponente

27 novembre

– ore 15: Sala Espositiva Municipio Levante, Via Maggio 6-Presentazione del libro “Gli animali per la cura della violenza di genere e domestica” con Rita Deplano e Valeria Maione. Municipio 9 Levante

– ore 16,30: Biblioteca Benzi-Tavola rotonda: “Manipolata” con la scrittrice D. Barzaghi, la criminologa e psicologa F. Buffa e l’avvocata M. Steri, assessore del Municipio L. Fontana. Modera A. Bruzzone. Municipio 7 Ponente

28 novembre

– ore 9: Auditorium Manifattura Tabacchi, Incontro “Giornata Internazionale contro la violenza sulla donna- conosci, previeni, difenditi”. Consulta delle Elette – Municipio 6 Medio Ponente

– ore 9.30-12: Sala Cambiaso della Civica Biblioteca Lercari di Villa Imperiale-Incontro in collaborazione con il Centro per non subire violenza volto a informare e sensibilizzare sulle tematiche connesse al contrasto alla violenza ed alla discriminazione di genere, parteciperanno classi di alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado del territorio municipale. Municipio 3 Bassa Val Bisagno

– ore 19: Foyer del Teatro della Tosse ”Fare femminismo”: L’espressione della creatività delle donne nella politica attiva. G. Siviero e G. Ortoleva modera V. Beronio

dal 28 novembre (ore 20,30) al 1° dicembre (ore 18,30): Teatro della Tosse, “La signora delle camelie”, drammaturgia e regia Giovanni Ortoleva. Fondazione Luzzati, Teatro della Tosse, Elsinor, Centro di Produzione Teatrale, TPE-Teatro Piemonte Europa, Arca Azzurra Associazione Culturale

29 novembre

– ore 10,30: Via Era-Inaugurazione panchina rossa. Lions-Municipio 9 Levante

30 novembre

– ore 15,30: Biblioteca BlaBlaBook-”Scomparire per ricostruirsi”: Dopo un abuso. La violenza, il ghosting, una nuova identità. V. Bellocchio

1° dicembre

– ore 11: Libreria Coop, Porto Antico-“Come lo sport costruisce la nostra identità”: Sport e identità di genere : storie di razzismo pregiudiziale tra piste d’atletica e campi di calcio. N. Uyangoda in dialogo con A.Carpi e C. Besana

– ore 14,30: Palazzo della Meridiana-”Oltre il peso delle radici”: Tagliare il nervo- il racconto di una vita in movimento: una donna che costruisce il futuro, rileggendo il proprio passato. Anna Pazos in dialogo con V. Mancinelli e V. Beronio – traduzione a cura di F. Conte

13 dicembre

– ore 8,30: Sala Chierici della Biblioteca Berio-Convegno “Progetto Scuole Biblioteca Berio Wall of Dolls – Amarsi ed essere Amati Edizione Scuole 2024-2025”. Wall off Dolls Onlus – Municipio 1 Centro Est