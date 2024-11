Giornata contro la violenza sulle donne, Usb: “Basta slogan, servono fatti”

Genova. “Domani 25 novembre si celebra la giornata contro la violenza sulle donne e vediamo partire da ogni direzione slogan e proclami di ogni tipo poi però, andando a guardare da vicino, per contrastare la violenza si fa ben poco e addirittura in troppi soggetti si scordano dei diritti minimi e della dignità delle donne nel mondo del lavoro“.

Questo il comunicato stampa delle segreterie di Usb Rsa e Usb Lp in occasione della ricorrenza del 25 novembre che rilancia le battaglie dei sindacato di base per la tutela e cura del personale, femminile in particolare: “AMT, comuni, città metropolitana spesso si scordano delle colleghe che ogni giorno con difficoltà sono in servizio sui mezzi pubblici e purtroppo in molti casi (specie nel settore provinciale) non hanno modo di usufruire di un bagno ai vari capolinea e non parliamo di un bagno dedicato “di genere” ma proprio di una struttura fisica, ed è inaccettabile nel 2024 ormai 2025 , le situazioni di Chiavari, Uscio, Bronia, Borzonasca, Rossiglione, Varese Ligure tanto per citarne alcune ma sono molte di più”.

Il sindacato poi si rivolge direttamente alla neo dirigente generale di Amt: “Ci auguriamo che con la nomina della dottoressa Ilaria Gavuglio, vi sia una maggiore sensibilità in merito, augurando alla stessa un buon lavoro cogliamo l’occasione per richiedere un incontro in merito. Siamo disponibili a un tavolo di confronto non solamente con Amt ma anche con i vari comuni e con città metropolitana in modo che si trovino soluzioni concrete per una intera categoria di lavoratrici che non meritano questo genere di “menefreghismo” da parte delle istituzioni. Sappiamo che nessuno ha la bacchetta magica ma cerchiamo di arrivare alla prossima celebrazione ovvero 25 novembre 2025 con meno slogan e più fatti concreti”.