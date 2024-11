Giornata contro la violenza sulle donne, dal 21 novembre torna la mostra “Mariposas”

Genova. Anche quest’anno, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra ogni 25 novembre, nei locali del Centro Cultura Formazione e Attività Forensi dell’Ordine degli avvocati di Genova, sito in via XII ottobre 3, a partire dalle ore 17.00 del prossimo 21 novembre sarà inaugurata la seconda edizione della mostra collettiva dal titolo Mariposas. Le mostre potranno essere visitate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.00. L’ingresso è libero.

Il titolo è un chiaro riferimento al nome in codice delle tre sorelle Mirabal, Minerva, Patria e Maria Teresa, uccise in un agguato il 25 novembre del 1960 su ordine del dittatore dominicano Trujillo. Come è noto, è proprio per ricordare quel tragico fatto che la Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito, nel dicembre del 1999, la giornata internazionale per la eliminazione della violenza contro le donne.

Come per la scorsa edizione gli artisti che hanno aderito a questa iniziativa sono numerosi, e ognuno di loro ha dipinto o realizzato in cartapesta, ceramica, stoffa o altro materiale una farfalla su una tela delle dimensioni di 15 x 15 cm. Ognuna di queste farfalle è stata dedicata da ogni artista a una delle tante donne uccise nel corso del 2024, anche se non per tutte la loro morte può essere definita come “femminicidio”.

Come sempre, poiché l’Ordine degli avvocati di Genova ha aderito ed è annoverato tra i sottoscrittori del Patto per la lettura del Comune di Genova, vi sarà una lista di libri consigliati, scelti tra quelli che trattano l’argomento della violenza di genere e della disparità di trattamento

Sempre nella stessa giornata del 21 novembre, subito dopo la inaugurazione della mostra sopra indicata sarà inaugurata un’altra mostra, anche questa in tema con la giornata del 25 novembre, dal titolo Il femminicidio nell’opera lirica. Ogni artista ha scelto, da una lista di opere che è stata loro fornita, un titolo di un’opera lirica che si conclude con un femminicidio della protagonista e lo ha interpretato secondo la propria sensibilità. Prima del consueto aperitivo offerto a tutte le persone intervenute e a cura dell’Ordine degli Avvocati di Genova vi sarà un momento musicale grazie all’avvocato e pianista Enrico Montobbio e al Gruppo lirico Armonia.

Alla inaugurazione saranno presenti, oltre al vice presidente dell’Ordine Stefano Savi, che porterà i saluti del presidente Luigi Cocchi e di tutto il Consiglio, anche la organizzatrice della mostra Gabriella De Filippis, che terrà una breve introduzione sulle mostre in questione.

Saranno inoltre realizzati due video dedicati alle due mostre e contenenti le varie opere esposte, visionabili come sempre sul canale YouTube, sulla pagina Facebook oltre che sul sito web del Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi.