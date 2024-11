Gilardino esonerato, il comunicato ufficiale del Genoa. Domani primo allenamento per Vieira

Genova. “Il Genoa Cfc comunica che Alberto Gilardino è stato sollevato dall’incarico. La società ringrazia mister Gilardino per i traguardi raggiunti insieme nel corso degli anni e gli augura il meglio per la propria carriera”.

Questo il breve comunicato (più o meno la stessa formula era stata usata per l’addio a Blessin) con cui il Genoa ha ufficializzato l’esonero di Alberto Gilardino.

In questa giornata convulsa e inaspettata l’allenamento pomeridiano è stato svolto dallo staff tecnico rimasto.

L’arrivo di Vieira con tutta probabilità avverrà domani per la firma in sede e il primo allenamento.

Intanto su Instagram Albert Gudmundsson, che non ha mai nascosto di seguire ancora la sua vecchia squadra, ha postato una storia in cui è ritratto insieme all’ormai ex mister in un dialogo durante un allenamento.

Nessun commento, per ora, da parte del presidente Alberto Zangrillo, né attraverso i social né al telefono. Gilardino era un suo ‘pupillo’.

Scatenati, invece, i tifosi sotto al post social dell’esonero. Raramente si è vista una tale compattezza nel ritenere la decisione molto avventata in questo momento (i toni sono decisamente diversi).