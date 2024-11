Il direttore generale di Spediporto Giampaolo Botta entra nel World Sea Group di Fiata

Genova. Nuovo incarico per il direttore generale Spediporto, Giampaolo Botta. Il presidente di Feferspedi (Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali), Alessandro Pitto lo ha nominato suo rappresentante all’interno del gruppo di lavoro che si occupa di trasporti marittimi di Fiata, l’organizzazione mondiale più importante nel mondo delle spedizioni.

La nomina è arrivata su indicazione di Mario Enrico Disegni, presidente di Maritime & Ports Advisory Body di Fedespedi. Botta aveva già fatto parte di questo organismo dal 2015 al 2021. Alla Fiata aderiscono 113 associazioni, con più di 6000 membri individuali e circa 40000 aziende che operano nel settore.

Il primo impegno in questo importante ruolo per Botta sarà il 28 e 29 novembre a Londra, proprio in occasione della riunione di Fiata Sea World Group: “Sono onorato della rinnovata fiducia di Fedespedi – ha commentato il nuovo rappresentante – Nel corso degli ultimi anni il WSG di Fiata è diventato un punto di riferimento fondamentale per gli spedizionieri internazionali. Farò del mio meglio per rappresentare adeguatamente Fedespedi, Spediporto e l’Italia in questo prestigioso board”.

Il gruppo di lavoro sui trasporti marittimi di Fiata si riunisce tre volte l’anno ed è parte integrante del Multimodal Transport Institute che ha lo scopo di aggiornare sugli sviluppi legislativi e sugli eventuali impatti per le attività degli spedizionieri. Il MTI rappresenta anche il settore presso le organizzazioni internazionali ed è parte coinvolto nell’elaborazione delle politiche di sviluppo.