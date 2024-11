Una raccolta fondi per il Soccorso Alpino in memoria di Giacomo Boero, morto in Svizzera facendo torrentismo

Genova. Una raccolta fondi per garantire la sicurezza di chi, come Giacomo Boero, è appassionato di torrentismo. L’ha lanciata il Gruppo Torrentistico Genovese GOA Canyoning, un modo per onorare la memoria del 28enne istruttore Cai morto il primo novembre in un incidente durante la discesa del Segnes, un’impegnativa forra nei Grigioni, in Svizzera.

“Giacomo è morto per una tragica fatalità mentre faceva quello che gli piaceva e che lo faceva stare bene – sottolineano dal GOA – La sua scomparsa a soli 28 anni ha lasciato senza parole tutti: chi lo conosceva per la bella persona che era e chi lo ha conosciuto per via della disgrazia che se lo è portato via. Ma la fine di una giovane vita si sposa ora con un obiettivo per il futuro”.

I proventi della raccolta fondi verranno infatti devoluti al Soccorso alpino e speleologico Liguria, che si occupa dei soccorsi a persone e animali in zone impervie e anche in forra, ovvero lungo i corsi d’acqua dove si pratica il torrentismo. Boero ha perso la vita proprio durante una discesa in forra: è rimasto incastrato con il piede in una fessura e la forza dell’acqua lo ha spinto contro la parete di roccia, costringendolo a testa in giù. I compagni hanno provato disperatamente a sollevarlo, ma tutti i tentativi di soccorso sono stati vani.

“Per ricordare Giacomo abbiamo pensato di applicare il detto ‘Non fiori ma opere di bene’ – fanno sapere dal Goa, di cui Boero faceva parte – e quindi devolveremo come primo gesto della raccolta fondi 200 euro del nostro tesoretto al Soccorso alpino Liguria. A questi 200 euro aggiungeremo le offerte private libere che ognuno vorrà destinare”. Sarà poi il Soccorso Alpino a stabilire quali attrezzature acquistare per migliorare il servizio di soccorso.

Per contribuire alla raccolta si può inviare un bonifico sul conto del GOA intestato a Cai Ligure Genova, iban IT63V0326801400052858480766.