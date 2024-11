Musica, festival Gezmataz: sabato alla Claque il grande ritorno di Andy Sheppard

Genova. Al Gezmataz Jazz Festival è la volta di uno degli appuntamenti più attesi della sessione invernale: quello di sabato 9 novembre alle 21:30, naturalmente alla Claque, con l’Andy Sheppard Trio, che segna il ritorno a Genova del grande sassofonista e compositore britannico, tra le figure di spicco del jazz contemporaneo europeo, con un progetto da lui diretto che coinvolge Rita Marcotulli al pianoforte, vera icona del jazz italiano, e Michel Benita, tra i contrabbassisti più originali e versatili del settore.

Le loro strade musicali si sono incrociate per molti anni, recentemente Benita ha partecipato agli ultimi tre album del sassofonista per la ECM, mentre Rita Marcotulli ha un duo di lunga data con Sheppard, con cui ha suonato ampiamente in giro per l’Europa ,dall’uscita di un album intitolato On the Edge of a Perfect Moment.

I tre artisti hanno condiviso il palco in più occasioni e in contesti diversi, ma questo progetto in trio segna una prima volta più organica, legata da una visione condivisa sullo sviluppo di una convergenza di percorsi musicali, da strutture progettate da Sheppard sulla base delle sue composizioni melodiche libere, in cui ogni membro si avventura in infinite possibilità di improvvisazione con un’estetica aperta al centro.

Una musica scritta e incubata durante i primi mesi del 2021, commissionata da Costa Oeste Productions nell’ambito del progetto Hothouse-Creative Incubator, cofinanziato dal programma Garantir Cultura, Compete 2020, Portugal 2020 e dall’Unione Europea, attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Biglietti: intero 20€, ridotto studenti 15€, early bird 17€.

Gran finale il 14 novembre con il trio all star Thumbscrew

Infine, giovedì 14 novembre la serata clou con Thumbscrew, trio collettivo all-star composto dal bassista Michael Formanek, dal batterista e vibrafonista Tomas Fujiwara e dalla chitarrista Mary Halvorson, a Genova per presentare “Multicolored Midnight”, settimo album uscito pubblicato dal gruppo in occasione del proprio decennale, nel 2022. Multicolored Midnight è la musica che Thumbscrew ha affinato durante una residenza di tre settimane nell’agosto del 2021 al City of Asylum, un programma di Pittsburgh fondato come rifugio per scrittori in esilio, che ha fornito una gradita tregua dall’improvviso e snervante isolamento imposto dalla pandemia. L’album costituisce un altro passo in un viaggio straordinario di tre artisti jazz tra i più intrepidi e intraprendenti, undici pezzi originali che guardano avanti verso un nuovo territorio sonoro, oscillando tra composizione.

