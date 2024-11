Gezmataz, giovedì alla Claque il gran finale con il trio all-star dei Thumbscrew

Genova. Gran finale per il Gezmataz Jazz Festival 2024 che giovedì 14 novembre alle 21:30, alla Claque, accoglie i Thumbscrew, trio collettivo all-star composto dal bassista Michael Formanek, dal batterista e vibrafonista Tomas Fujiwara e dalla chitarrista Mary Halvorson, a Genova per presentare “Multicolored Midnight”, settimo album uscito pubblicato dal gruppo in occasione del proprio decennale, nel 2022.

Multicolored Midnight è la musica che i Thumbscrew hanno affinato durante una residenza di tre settimane nell’agosto del 2021 al City of Asylum, un programma di Pittsburgh fondato come rifugio per scrittori in esilio, che ha fornito una gradita tregua dall’improvviso e snervante isolamento imposto dalla pandemia. L’album costituisce un altro passo in un viaggio straordinario di tre artisti jazz tra i più intrepidi e intraprendenti, undici pezzi originali che guardano avanti verso un nuovo territorio sonoro, oscillando tra composizione.

Bio. I Thumbscrew si esibiscono come trio collettivo per la prima volta l’11 marzo 2012. Da allora, il trio all-star è stato molto richiesto per le esibizioni nei festival di jazz e nuova musica in tutto il mondo. Hanno suonato in festival nordamericani come il Vancouver Jazz Festival, il Monterey Jazz Festival, l’Atlanta Jazz Festival, il Center City Jazz Festival di Philadelphia e il popolarissimo Big Ears Festival. I Thumbscrew hanno anche suonato in numerosi festival all’estero, in tour in Europa e Medio Oriente. Inoltre, hanno suonato e/o lavorato in residenza in numerosi luoghi di alto profilo in tutto il mondo, tra cui il Village Vanguard (NYC), il Walker Arts Center (Minneapolis), il Blues Alley (Washington DC) e molti altri.

Con l’interazione magistrale e quasi intuitiva del trio, il consumato livello di abilità, le composizioni distintive e la gioia di vivere sul palco, gli spettacoli dal vivo di Thumbscrew sono diventati leggendari, incutendo stupore al pubblico e generando recensioni positive sulla stampa musicale. Anche la musica registrata di Thumbscrew ha ricevuto consensi in tutto il mondo. Contando la sua ultima uscita, Multicolored Midnight, la band ha pubblicato sette album dal 2014, tutti su Cuneiform Records. Questi album hanno ricevuto una quantità impressionante di stampa in tutto il mondo, tra cui numerose recensioni a 4 stelle e/o riflettori su DownBeat e altre riviste jazz, oltre ad essere stati nominati in numerose liste dei migliori album jazz dell’anno a livello globale. Inoltre, il trio Thumbscrew e i suoi singoli membri sono stati citati in varie liste Best of Year per musicisti, artisti Rising Star e ensemble Rising Star.

Biglietti: intero 20€, ridotto studenti 15€, early bird 17€.