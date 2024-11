Genova Smart Week, dal 25 novembre al 1 dicembre tra palazzo Tursi e De Ferrari

Genova. Imprescindibile tavolo di confronto tra imprese, poli di ricerca e istituzioni, la Genova Smart Week taglia quest’anno il traguardo della decima edizione, in programma da lunedì 25 novembre a domenica 1° dicembre tra Palazzo Tursi, sede della parte congressuale, e piazza De Ferrari, che nel weekend conclusivo ospiterà l’immancabile Smart Week Experience dedicata all’esposizione e ai test drive di veicoli elettrici all’avanguardia per il trasporto pubblico e privato, all’insegna della mobilità intelligente e sostenibile.

Promossa dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova con il supporto organizzativo di Clickutility Team, il patrocinio di Rai Liguria e la partecipazione di TIM Enterprise e ENI in qualità di main partner, la manifestazione si pone l’obiettivo di superare i numeri record della scorsa edizione, che ha fatto registrare 10mila presenze tra convegni ed eventi di piazza, 2.500 partecipanti in streaming, raccolto oltre 200 speaker e 76 partner, raggiungendo complessivamente circa 450mila utenti attraverso i propri canali di comunicazione.

«La Genova Smart Week taglia l’importante traguardo della decima edizione confermandosi un evento centrale nell’attività dell’Associazione Genova Smart City il cui obiettivo – spiega la presidente Barbara Grasso – è quello di creare un contesto favorevole a tutti gli stakeholders del territorio e metterli nelle condizioni di lavorare verso obiettivi comuni. Il programma di quest’anno, che si propone di offrire una maggiore attenzione alle imprese senza naturalmente tralasciare i temi dell’AI, della digitalizzazione, della smart mobility e dell’economia circolare, bene evidenzia i significativi risultati raggiunti dalla stessa Associazione e dal Comune di Genova per l’internazionalizzazione della nostra città, sempre più conosciuta e apprezzata all’estero, e ora presa anche a benchmark nel campo delle smart cities. Ma il fine ultimo di questa manifestazione è quello di ribadire che una città, per esser veramente smart, deve saper coniugare lo sviluppo tecnologico con l’inclusione sociale, la formazione, la ricerca e la partecipazione, adottando tutti quegli strumenti necessari a garantire la sinergia tra attori diversi. La tecnologia, insomma, quale strumento facilitatore al servizio dell’essere umano».

«La Genova Smart Week mette in vetrina le innovazioni tecnologiche e i passi da gigante che Genova ha saputo fare in questi anni sotto il profilo della digitalizzazione applicata a vari settori come il trasporto pubblico locale – afferma l’assessore comunale ai Trasporti, Mobilità integrata e Ambiente Matteo Campora –. Mettere la tecnologia a servizio del cittadino era uno degli obiettivi che ci eravamo posti appena insediati e che abbiamo perseguito con grande determinazione fino ad arrivare agli importanti risultati odierni, di cui andiamo molto orgogliosi e che potranno essere ulteriormente migliorati. L’associazione Genova Smart City lavora ogni giorno per portare avanti importanti progetti in sintonia con le aziende associate. Tengo molto a ringraziare sia l’associazione che Clickutility per il prezioso contributo fornito».

«Ci accingiamo a inaugurare la decima edizione della Genova Smart Week, un’edizione quantomai al passo coi tempi di una manifestazione che ha sempre guardato al futuro pur mantenendo saldi i piedi nel presente – commenta l’assessore comunale allo Sviluppo economico, al Lavoro e all’Urbanistica Mario Mascia –. Quest’anno avremo modo di esplorare le molteplici possibilità che le nuove tecnologie possono offrire in settori chiave come l’urbanistica e lo sviluppo economico, e anche nel mondo del lavoro: possiamo facilmente immaginare quali benefici potranno portare le frontiere offerte dall’intelligenza artificiale in questi ambiti, sia a servizio delle amministrazioni che dei cittadini e di chiunque viva il territorio genovese per motivi di svago, studio e lavoro».

«Come amministrazione siamo orgogliosi di fare parte dei promotori della Genova Smart Week – dichiara l’assessore al Personale e ai Servizi civici del Comune di Genova Marta Brusoni – perché rappresenta un’occasione importante per scoprire e imparare come la tecnologia potrà essere messa al servizio del cittadino. Grazie alla digitalizzazione, infatti, abbiamo già compiuto passi importanti in termini di accessibilità e di snellimento delle procedure burocratiche. Non solo, il Comune di Genova offre servizi all’avanguardia, come il Geoportale, che consentono di avere accesso a una quantità davvero impressionante di dati riguardanti il nostro territorio. Ma a beneficiare di questa rivoluzione tecnologica sempre in evoluzione, è anche il benessere dei nostri dipendenti, che grazie ai nuovi mezzi di comunicazione hanno a disposizione nuovi e più efficienti modi di vivere il lavoro, che impattano positivamente sia sul loro benessere che sulla macchina amministrativa».

Le conferenze a Palazzo Tursi

Ad aprire i lavori, nella mattinata di lunedì 25 novembre, sarà la sessione istituzionale “Digitalizzazione e sviluppo delle smart city” in cui amministratori e ricercatori presenteranno i progetti messi in campo per ripensare la città di domani di fronte alle numerose sfide che l’attendono, dai mutamenti demografici a quelli climatici, nonché le tecnologie digitali più promettenti per migliorare l’efficienza e la focalizzazione dei processi di governance e di amministrazione.

Nel pomeriggio, nell’evento in lingua inglese “Smart Cities Assessment”, Urban Innovators Global fornirà la visione del futuro delle città intelligenti ed il risultato della valutazione della città di Genova come smart city (Genoa Smart City Assessment), seguito da un tavolo cui prenderanno parte alcune città straniere note per la loro eccellenza in questo tema.

Seguirà il panel “L’impatto dei progetti di smart mobility sulla sostenibilità – Intelligent Urban Mobility a Genova” nel quale verrà presentato Intelligent Urban Mobility, progetto coordinato da Movyon, società del Gruppo Autostrade per l’Italia, che sviluppa insieme al territorio un sistema all’avanguardia con Internet of Things e Intelligenza Artificiale per una gestione integrata della mobilità finalizzata alla riduzione dell’inquinamento e della congestione urbana.

Martedì 26 novembre si esploreranno i temi dell’architettura di dati della pubblica amministrazione, dell’intelligenza artificiale e del metaverso, illustrando come queste nuove tecnologie verranno messe al servizio della collettività e dello sviluppo economico: nel convengo “Intelligenza artificiale al servizio dei cittadini e delle città” istituzioni, professionisti e imprese si confronteranno sulle varie forme di AI entrate nell’ambito urbano, sia a livello di pianificazione che di gestione della routine o di fatti emergenziali, mentre nel panel del pomeriggio “Monitoraggio del territorio, delle infrastrutture e del patrimonio”, partendo proprio dal contributo e dalle opportunità dell’intelligenza artificiale, si passeranno in rassegna progetti, best practice e case history relativi ai nuovi sistemi di monitoraggio territoriale e ambientale.

L’approccio alla città di domani passa anche per la “Rigenerazione del costruito”, titolo della sessione che mercoledì 27 novembre metterà l’accento sugli investimenti cruciali per migliorare sostenibilità, inclusione sociale e resilienza urbana, avendo presente come la rivalutazione del patrimonio abitativo richieda una base economica solida, specialmente in aree con valori immobiliari bassi. Da questo punto di vista strumenti come le comunità energetiche rinnovabili (Cer) e solidali (Cers) e gli incentivi 5.0 sono utili, ma non risolutivi, e il percorso verso l’Agenda 2030, cui è dedicata la successiva tavola rotonda, è ancora lungo.

Un percorso, quello verso la piena sostenibilità, che passa naturalmente anche per la “Smart mobility” su cui cadrà il focus giovedì 28 novembre, andando a presentare le tecnologie e le politiche innovative per la mobilità individuale e collettiva, dalla Mobility as a Service (MaaS) alla mobilità leggera, fino al trasporto di massa de-carbonizzato.

Territorio urbanizzato e mobilità, ma non solo: la riduzione dell’impatto ambientale implica necessariamente un diverso rapporto con i beni di consumo, massimizzandone il valore d’uso nel tempo: è il principio della “Circolarità”, trattata nelle conferenze di venerdì 29 novembre e intesa come approccio economico atto a promuovere il riciclo, il riuso e l’allungamento della vita utile dei prodotti. A prendere la parola saranno specialisti della sostenibilità ed esperti di strumenti finanziari e normativi come quelli ricompresi sotto l’acronimo di ESG, (Environmental, Social, Governance), fondamentali per applicare questi principi alla realtà economica attuale.

Le iniziative per le start-up, i workshop e la Smart Week Experience

Oltre alla consueta attenzione per le start-up, che anche quest’anno avranno l’occasione di presentarsi, a rotazione, nella postazione loro dedicata nel loggiato di Palazzo Tursi, la grande novità di quest’anno è rappresentata dalla prima edizione del Talk & Speed Date Event realizzato in collaborazione con Talent Garden Genova ai Giardini Baltimora mercoledì 27 novembre, che offrirà alle start-up e agli spin-off universitari più promettenti l’opportunità di farsi conoscere dalle principali realtà, genovesi e non solo, attive nel sostegno e nella formazione all’avvio di impresa.

Sono inoltre in programma i workshop a cura di Silver Economy Forum e CNR-IMATI dedicati, rispettivamente, ai progetti Healthy City 4.0 e Raise – Spoke 1, eventi ospiti e momenti di networking riservati ai partner e ai promotori della manifestazione.

A concludere la decima edizione della Genova Smart Week sarà, infine, la Smart City Experience di piazza De Ferrari che sabato 30 novembre e domenica 1º dicembre metterà in mostra i più moderni e avveniristici veicoli elettrici destinati a trasformare la mobilità pubblica e privata: l’occasione, per il pubblico, di salire in anteprima a bordo dei nuovi autobus in dotazione di Amt e di mettersi al volante di auto e moto di nuova generazione.

Tutti gli aggiornamenti, il programma dettagliato e le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale www.genovasmartweek.it.