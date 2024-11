Genova global goals award 2024 blue edition: premiate le realtà più sostenibili del territorio

Genova. Questa mattina, nella Sala Cuspide del Blue District in via del Molo, si è svolta la cerimonia di premiazione dei progetti vincitori della terza edizione del Genova Global Goals Award 2024-Blue Edition, concorso di idee e progetti rivolto a scuole e imprese, focalizzato sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile indicati dall’Agenda ONU 2030, per la realizzazione di iniziative di tutela del patrimonio naturale della nostra città.

L’iniziativa è stata ideata dall’Amministrazione Comunale ed organizzata in collaborazione con l’Associazione Genova Smart City per promuovere la Genova sostenibile, con tutte le iniziative e le azioni svolte in coerenza con il Piano di Marketing Strategico Genova 2031 e con i documenti programmatici Genova Lighthouse ed Action Plan Genova 2050. L’obiettivo è quello di coinvolgere realtà scolastiche, imprenditoriali e pubbliche del territorio, ricompensandole per l’impegno profuso, su idee e progetti che contribuiscano ad aumentare la sensibilità su temi cruciali come risparmio energetico, rigenerazione urbana, tutela ambientale e della biodiversità e su azioni di riciclo coniugate alla creazione di economie circolari.

«La qualità dei progetti presentati per la Genova Global Goals Award-Blue Edition conferma l’attenzione e l’impegno che le realtà del nostro territorio hanno saputo rivolgere anche a questa terza edizione – afferma l’assessore a marketing territoriale e politiche per i giovani Francesca Corso -. L’iniziativa, nata per esaltare valori e obiettivi dell’Agenda ONU 2030 nell’ambito del nostro territorio, ha saputo crescere esponenzialmente diventando un appuntamento sempre più atteso per quanto riguarda idee ed azioni dedicate ad uno sviluppo sempre più sostenibile. Ringrazio gli uffici coinvolti in questa iniziativa, i Municipi e tutti i soggetti che hanno offerto il loro prezioso contributo per renderla ancora una volta un appuntamento atteso e di successo».

«La terza edizione del Genova Global Goals Award conferma di essere un’autentica eccellenza per la sua capacità di stimolare fantasie creative in grado di suggerire e portare contributi virtuosi e sostenibili anche alla quotidianità di tutti – sottolinea l’assessore alle politiche dell’istruzione e dei servizi civici Marta Brusoni -. Il nostro ruolo di adulti comporta anche quello di prendere per mano le nuove generazioni educandole, ma anche aiutandole, a creare un mondo migliore. L’idea che infonde energia a questo concorso è proprio questa e ciò mi rende particolarmente soddisfatta».

«Sensibilizzare sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite è fondamentale per promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità verso la sostenibilità a livello globale, nazionale e locale – dichiara l’assessore a patrimonio, porto e mare Francesco Maresca – Sotto questo aspetto il Genova Global Goals Award ideato dalla nostra Amministrazione rappresenta un consolidato appuntamento del nostro territorio ed anche un virtuoso esempio da esportare in altre realtà».

Anche quest’anno il Genova Global Goals Award ha accolto due categorie di partecipanti: GenZ (generazione Z), comprendente scuole di ogni ordine e grado; Senior, che include imprese, start-up, spin-off, associazioni, università ed enti pubblici. I concorrenti hanno avuto tempo fino al 25 ottobre per presentare uno o più progetti già attuati (categoria REALITY) o ancora da realizzare (categoria DREAM), inerenti alle tematiche toccate dai 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

La giuria, presieduta dal segretario della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia, ha selezionato i finalisti che hanno spiccato per originalità e qualità: 4 aziende e 4 scuole (rispettivamente 2 nella categoria Dream e 2 nella categoria Reality). Con la moderazione della presentatrice Marina Minetti, si sono sfidate in uno speed debating della durata di tre minuti. I 4 vincitori, scelti dal pubblico presente, sono stati premiati con la possibilità di vedere realizzato un intervento relativo alla tutela del patrimonio naturale genovese, scelto da loro tra quelli proposti da ogni Municipio cittadino. Eccoli:

Categoria “Reality”

“ Rete di Riparatori del Centro Storico” di ReChiclo – Municipio IV Media Val Bisagno, orto didattico del Nido d’infanzia comunale Cantegua di via Mogadiscio, 49b con piantumazione e sistemazione dell’area

– Municipio IV Media Val Bisagno, orto didattico del Nido d’infanzia comunale Cantegua di via Mogadiscio, 49b con piantumazione e sistemazione dell’area “Genova” dell’Istituto Nautico San Giorgio – Municipio VIII Medio Levante, intervento di riqualificazione delle siepi perimetrali dei giardini di piazza Palermo e dei giardini Esposito di via Pisa

Categoria “Dream”

“ Liceo artigiano” di Gaudio1930 – Municipio V Valpolcevera, rifacimento aiuole della biblioteca Cervetto a Castello Foltzer in via Jori

– Municipio V Valpolcevera, rifacimento aiuole della biblioteca Cervetto a Castello Foltzer in via Jori “Save My Planet: App” di Deledda International School F.U.L.G.I.S. – Municipio III: Bassa Valbisagno, ripristino delle pareti vandalizzate nel sottopassaggio pedonale di Brignole con realizzazione di murales artistici

La giuria ha inoltre deciso di premiare con una menzione speciale progetti che si sono particolarmente distinti per innovazione, effetto ispirazionale, e visione a lungo termine in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile:

“Tabarca, isola di innovazione” – Fondazione Italiana della Marina Mercantile

“Recycling wetsuits” – Costa Edutainment

“Vernazza polo logistico, 300.000 MQ DI RICONVERSIONE INDUSTRIALE” – Vernazza Autogru

“L’innovazione tecnologica per un futuro blu”-Istituto Italiano di Tecnologia

“Transizione energetica per le aziende: le nuove opportunità del fotovoltaico” – Axpo

“Impronta ambientale” – eGlue Srl

Questi sono stati gli altri concorrenti giunti in finale: (Senior-Reality) “Parco del Ponte VR” di Shopthelook srl, (Senior-Dream) “Genova Greentosa e gli itinerari della sostenibilità” di Studiolambiente, (GenZ-Reality) “Il mare comincia qui” di International School of Genoa e (GenZ-Dream) “La Posidonia oceanica: importante ruolo nell’ambiente costiero” dell’IC di Serra Riccò e Sant’Olcese.

«È stata una bellissima occasione poter leggere i bellissimi progetti che hanno partecipato al Genova Global Goals Award – afferma Barbara Grasso, presidente Associazione Genova Smart City -. Tutti avrebbero meritato un premio speciale per la capacità di riuscire ad immaginare una città più sostenibile ed accogliente, che guarda al futuro senza dimenticare le radici del nostro territorio. Ogni idea proposta aveva il denominatore comune della condivisione ed interazione tra realtà differenti, principi che rappresentano le fondamenta dell’Associazione Genova Smart City».

«Sin dal suo esordio, il Genova Global Goals Award ha visto il supporto e l’adesione di Camera di Commercio di Genova poiché nell’essenza stessa dell’evento si trovano aspetti che rappresentano tematiche che curiamo con grande determinazione e costanza – spiega Maurizio Caviglia, segretario generale di Camera di Commercio di Genova e presidente di giuria del premio -. Infatti, la sfida della doppia transizione, digitale ed ecologica, tanto cara e tanto complessa per la PMI, viene portata avanti dal sistema Pid con competenza e successo. Il Genova Global Goals Award è l’esempio lampante di una progettualità puntuale e concreta che, negli anni, ha visto partecipare imprese leader sul territorio che, a loro volta, hanno generato interesse fattivo sugli obiettivi dell’Agenda 2030».

«L’ufficio scolastico provinciale di Genova ha seguito con interesse, sin dalla prima edizione, il percorso del Genova Global Goals Award reputando che l’iniziativa costituisce un’importante occasione di collaborazione fra scuole, istituzioni pubbliche ed aziende nella comune ricerca del miglioramento della viabilità della città nei suoi aspetti ambientali, urbanistici e sociali – spiega Alessandro Clavarino, dirigente dell’ambito territoriale di Genova dell’Ufficio Scolastico Regionale Liguria -. I progetti delle scuole si inquadrano quindi in una dimensione di promozione dell’educazione civica, di aiuto ad una maggiore consapevolezza delle sfide che cambiamenti climatici e ambientali ci stanno ponendo ma anche sulla necessità di rendere le nuove generazioni responsabili e attive in una significativa relazione costruttiva con altri soggetti, con i compagni e con gli adulti».

I Genova Global Goals Award sono un progetto di Comune di Genova e Associazione Genova Smart City in collaborazione con i Municipi genovesi, Città Metropolitana di Genova, Università di Genova, Confindustria Genova, Camera di Commercio, USR – Ufficio Scolastico Regionale, Genova Blue District, Genova Liguria Film Commission, Genova Gourmet e Genova Blue District.

La giuria di questa terza edizione del Genova Global Goals Award era composta da Maurizio Caviglia segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Barbara Grasso presidente Associazione Genova Smart City, Gabriele Andreetta direttore del marketing territoriale del Comune di Genova, Giuseppe Caruso vicedirettore Confindustria Genova, Alessandra Nasini Ufficio Scolastico Regionale Liguria-Genova, Alberto Pozzobon, marketing manager di Autorità Portuale Mar Ligure Occidentale, Cristina Bolla presidente Genova Liguria Film Commission, Michelangelo Mortello responsabile Corporate Istituto Italiano della Saldatura per Ricerca, Innovazione & Partnership Strategiche e Stefania Manca direzione Sviluppo Economico e Progetti d’Innovazione, Ufficio Agenda Urbana e Transizione Ecologica del Comune di Genova.

A tutti i finalisti sono stati consegnati gadget sostenibili, zainetti, quaderni, penne, borracce, una lanterna stampata in 3D e, ai vincitori, targhe in 3D.

Genova Global Goals Award 1014-Blue Edition è stato sponsorizzato da: Axpo, Vernazza Autogru, IIS–Istituto Italiano della Saldatura, California Innovation Group, Think Fwd Group, eGlue e Boero.