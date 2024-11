Genova che osa in presidio davanti al Consiglio regionale: “Lavoro povero emergenza in Liguria”

Genova. Questa mattina presidio degli attivisti di Genova che osa davanti alla porta del Consiglio regionale, convocato per la prima volta dopo le elezioni.

“Siamo qui per far sentire la voce della nostra comunità fin dal primo giorno: la Liguria è una terra fragile, dal punto di vista ambientale e sociale – spiega Lorenzo Azzolini – Le diseguaglianze continuano ad aumentare, le priorità devono essere sanità, lavoro e istruzione. Stiamo lavorando a un pacchetto di leggi di iniziativa popolare: vogliamo un salario minimo, almeno negli appalti pubblici, e intervenire per garantire il diritto alla casa.”

Genova che osa ha esposto tre grandi pannelli gialli con alcuni dati chiave. “Tra chi è giovane a Genova il 90% pensa che la città non possa soddisfare i bisogni lavorativi. Un dato che non stupisce visto che l’80% dei contratti offerti dalle aziende è precario, come dice il report delle Camere di Commercio. La situazione non migliora guardando a chi percepisce una pensione: 61mila persone in Liguria hanno un lordo medio mensile di 1650 per uomini e che scende a 719 per donne. 18mila persone vivono con un assegno sociale di 400 euro“.

Ad ogni gruppo consiliare è stato regalata una copia del dossier sul lavoro a Genova elaborato dal Centro Studi di Genova che osa. “Su ogni copia abbiamo scritto una dedica diversa – racconta Azzolini – ascoltando le decine di suggerimenti che sono arrivati dalla nostra comunità di più di 20mila persone in Liguria.”