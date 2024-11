Genova. “È stato veramente emozionante, mi è piaciuta l’atmosfera allo stadio, sul gioco abbiamo disputato una buona partita, abbiamo visto che c’è qualcosa da lavorare e migliorare. Sono dispiaciuto per i giocatori, meritavamo di vincere, la squadra è stata più forte nel secondo tempo. Difficile accettare il secondo rigore“. Sono le prime parola di Patrick Vieira in sala stampa dopo il pareggio contro il Cagliari. E sul primo rigore dice: “Dovremo chiedere ai giocatori di giocare senza braccia… l’unica cosa che possiamo controllare è la prestazione individuale e collettiva”.

Vieira è comunque rammaricato per il pareggio: “Mi dispiace che non abbiamo vinto questa partita, i giocatori hanno disputato una partita orgogliosa dal punto di vista di competere con l’avversario, i giocatori erano concentrati, avevano voglia di fare bene. Ma con il lavoro tutti i giorni miglioreremo“, dice il mister che ha già impresso il suo credo nei rossoblù: “Prima di tutto l’obiettivo è essere meglio come squadra, oggi abbiamo fatto una gara interessante in termini di possesso, abbiamo trovato il lavoro dei centrocampisti tra le linee e creato situazioni pericolose per l’avversario, abbiamo fatto scelte sbagliate in alcuni casi, ma quello che ho visto oggi è positivo”.

Un Genoa, quello di oggi, che è stato trascinato da Badelj e Frendrup: “Giocano per la squadra, hanno fatto una bella partita tutte e due. Hanno qualità diverse, Milan controlla il tempo della partita, Frendrup può andare in area molto spesso”.

Vieira dice di aver trovato “una squadra che sta molto bene dal punto di vista mentale, con giocatori che hanno voglia di fare bene, di vincere la partita, sapevo che in quella di oggi c’era qualcosa da migliorare, però devo dire che abbiamo fatto una bella gara, ma abbiamo elementi su cui possiamo andare a lavorare da martedì”.

Il secondo gol è arrivato dopo 18-19 passaggi: l’idea di gioco era questa, i giocatori hanno rispettato quello che abbiamo voluto fare, però ci siamo messi un po’ in difficoltà, abbiamo sbagliato dei passaggi, questo vuol dire che ci sono cose da migliorare, ma sono contento della partita di oggi”.

Il recupero di diversi giocatori a partire da Messias e Vitinha è importante, si è visto, per la qualità del gioco: “Permette di tornare a essere competitivi e alzare la qualità della squadra. Volevo farli giocare perché non è facile tornare dagli infortuni”.