Genoa, ufficiale il rinnovo e prolungamento di contratto per Jeff Ekhator fino al 2029

Genova. Un bel regalo di compleanno per Jeff Ekhator, che oggi (11 novembre 2024) entra nel mondo dei maggiorenni. L’attaccante del Genoa infatti, nel giorno del suo diciottesimo compleanno, ha firmato un prolungamento del contratto con il club rossoblù fino al 30 giugno 2029.

Lo ha annunciato il Grifone attraverso i suoi canali social ufficiali: “Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Jeff Ekhator fino al 2029“.

Per il giovane talento (nato a Genova da genitori nigeriani) si tratta dunque del primo contratto da professionista. Ekhator, entrato nel mondo rossoblù a 8 anni, ha svolto tutta la trafila delle giovanili fino ad arrivare in prima squadra, agli ordini di mister Gilardino (aggregato già in occasione del ritiro estivo dello scorso luglio in Val di Fassa) .

La passata stagione ha trainato con 18 reti e 10 assist l’Under 18, allenata da Gennaro Ruotolo, alla conquista dello scudetto di categoria. Il classe 2006 ha debuttato in prima squadra il 9 agosto nella gara di Coppa Italia contro la Reggiana. In campionato ha invece fatto il suo esordio contro l‘Inter (alla prima giornata) subentrando al capitano Milan Badelj nei minuti finali del match (terminato 2-2).

Dalla prima giornata Ekhator ha poi collezionato 10 presenze (e un assist) in Serie A segnando anche un gol, il 5 ottobre, contro l’Atalanta. La sua prodezza (che, fino ad ora, è l’unica rete tra i professionisti) ha attenuato la brutta sconfitta, per 5 a 1, incassata dal Genoa in casa dei bergamaschi. Nel frattempo il giocatore ha esordito anche con la maglia azzurra nella nazionale Under 19.

Complice i tanti infortuni nel reparto offensivo del Genoa, Ekhator ha trovato spazio e fiducia da parte del tecnico, collezionando 356 minuti giocati. L’ultima gara del Grifone, contro il Como, terminata in pareggio (1-1) Jeff è stato schierato per la terza volta consecutiva titolare al fianco di Andrea Pinamonti.

Con la mossa di oggi il Genoa spera di aver blindato la giovane promessa almeno per i prossimi 5 anni, nonostante il calciatore faccia già gola ad alcuni grandi club italiani, e non solo.