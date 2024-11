Genoa, scritte di contestazione al Signorini dopo l’esonero di Gilardino: “Vergogna, 777 out”

Genova. Mentre si sta aspettando l’ufficialità di Patrick Vieira come nuovo allenatore del Genoa, arrivato intorno alle 9:25 al Centro Sportivo di Pegli. Proprio lì qualcuno ha voluto lasciare un segnale ancora più chiaro del proprio pensiero sulla situazione.

Scritte di contestazione sono state apposte durante la notte nei pressi del Signorini, sul primo cancello verso la strada. Poi un foglio di carta, appeso ad un palo, con scritto “Vergogna 777 out” e uno striscione (strappato e deposto per terra) con su scritto in rosso “Vergogna”.

I tifosi non hanno preso bene l’esonero di Alberto Gilardino, diventato un punto di riferimento per gran parte della tifoseria oltreché per la squadra. Il comunicato d’annuncio del tecnico francese dovrebbe arrivare in mattinata. In sede c’è anche l’amministratore delegato Blazquez, al centro delle polemiche.