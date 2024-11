Contro il Parma ci sarà anche Mario Balotelli.

Nella lista dei convocati per la sfida contro i parmensi spunta il nome del numero 45 rossoblù, l’ultimo innesto del club rossoblù per contribuire alla missione di inversione di rotta in classifica.

Il centravanti italiano, voluto fortemente da Gilardino, torna ad essere a disposizione per una partita di Serie A dopo l’esperienza al Monza nella stagione 2020-2021.