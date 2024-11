Genoa, lieve infortunio per Vasquez: rivalutazione a breve. Due giocatori più vicini al rientro

Genova. Sarà rivalutato tra una settimana l’infortunio muscolare alla coscia di Joan Vasquez.

Il difensore rossoblù, uno dei baluardi della difesa anche in, un’inedita per il Genoa, posizione da centrale vista l’assenza di Bani, non è partito per la Nazionale dopo il risentimento accusato alla fine della partita contro il Como.

Emerge comunque ottimismo perché pare che il problema sia di lieve entità.

Nel frattempo al Signorini domani ci sarà la ripresa generale. Nel borsino dei possibili rientri i più vicini a essere convocati contro il Cagliari sarebbero Norton-Cuffy e Ankeye. Intanto Balotelli continua ad allenarsi senza sosta per ritrovare la forma migliore. Su Instagram sono storie di sorrisi e sudore.

Macheranno per gli impegni in Nazionale Frendrup (Danimarca) e Thorsby (Norvegia), Ekhator (Italia U19), Kassa (Israele U21) e Miretti (Italia U21).