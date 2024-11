Genoa, l’Acg chiede chiarezza: “Non più accettabili ambiguità, assenza di trasparenza e comunicazione sulla situazione societaria”

Genova. Hanno lasciato passare un giorno, forse per sbollire la rabbia. L’Associazione Club Genoani si esprime con un comunicato ufficiale dopo la notizia dell’esonero di Alberto Gilardino.

“L’Acg – Associazione Club Genoani ha appreso, con grandissimi stupore e disappunto, l’improvvisa notizia dell’esonero di Alberto Gilardino, comunicata ufficialmente, peraltro, con un incredibile ritardo, con poche parole di mera circostanza e senza nessuna motivazione. Ringraziamo di cuore, prima di tutto, il mister che non meritava un simile trattamento, un licenziamento in tronco in un momento difficilissimo, in cui stava, solo o quasi, comunque, guidando un gruppo compatto, ancora bene in corsa, nonostante le inopinate e importanti cessioni a inizio stagione, con un evidente indebolimento della squadra. Tutto ciò dopo averci portato a una promozione diretta, seguita da un eccellente campionato di A”.

La seconda parte del comunicato è sia una richiesta di chiarimenti, sia un messaggio alla dirigenza: “Ribadiamo con forza la richiesta di rispetto dovuto al popolo genoano, il cui appoggio alla squadra non è mai mancato, con oltre trentamila presenze al Ferraris e una spinta incessante, riconosciuta da tutti.

Non sono assolutamente più accettabili ambiguità e insincerità, totale mancanza di chiarezza, assenza di trasparenza, comunicazione inesistente riguardo a una situazione societaria prospettata come tranquilla, con obbiettivi di prestigio sul breve-medio periodo e, poi, improvvisamente, a campagna abbonamenti record appena chiusa, rivelatasi non solo assai deficitaria, ma addirittura drammatica.

Grazie Gilardino, uomo vero, tradito da un pinocchio per nulla sincero. Forza ragazzi, in campo siamo sempre con voi”.