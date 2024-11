Genoa e Sampdoria insieme per i “Sorbetti della Lanterna”: la doppia creazione di Tonitto per le feste natalizie

Genova. Un sorbetto capace di unire la Genova calcistica e non solo. L’idea è di Tonitto 1939, azienda leader in Italia per il sorbetto, per il gelato senza zuccheri aggiunti e per i gelati speciali (High Protein, Vegan), che per il Natale 2024 ha scelto di realizzare i “Sorbetti della Lanterna”: si tratta di due sorbetti dedicati al Genoa e alla Sampdoria, le due squadre di calcio del capoluogo ligure.

In vista delle feste natalizie, e in un momento storico in cui le cronache hanno spesso superato il lato puramente sportivo, la storica azienda ligure ha scelto di coinvolgere entrambe le società calcistiche per creare, per i tifosi e non solo, un momento di serenità e felicità attraverso i colori dei due club.

I due club hanno fatto visita allo stabilimento di Tonitto 1939 a Campi (Genova) per celebrare una importante collaborazione sul territorio. Per la Sampdoria hanno presenziato il Club Manager Giovanni Invernizzi e due giocatrici della prima squadra femminile, Nora Heroum e Federica Cafferata; mentre per il Genoa il Collaboratore Tecnico della prima squadra Roberto Murgita, e due giocatrici della prima squadra femminile, Alice Campora e Matilde Macera. Le delegazioni hanno omaggiato l’azienda con due magliette celebrative dedicate al progetto e all’azienda ligure.

Oltre al packaging, serigrafato con licenza Genoa e Sampdoria e realizzato in cartoncino sostenibile, “I Sorbetti della Lanterna” sono preparati con la ricetta classica di Tonitto 1939, che da oltre 80 anni crea un prodotto senza latte e derivati, usando frutta selezionata, tracciata e controllata lungo l’intera filiera, e un lento processo di mantecazione che conferisce una cremosità unica e lo rende il N°1 in Italia.

Per la Sampdoria l’azienda ligure ha scelto il gusto al limone, mentre per il Genoa il gusto ai frutti di bosco. I due “Sorbetti della Lanterna” saranno presenti all’interno delle più grandi catene della GDO in Liguria.

“Lo spirito del progetto il Sorbetto della Lanterna – commenta Alberto Piscioneri, General Manager di Tonitto 1939 -, è quello di celebrare e unire tre eccellenze, ovvero Il Sorbetto Tonitto, il Genoa e la Sampdoria nate sotto la Lanterna e famose in tutta Italia e nel mondo. Siamo orgogliosi di aver creato due ricette speciali, che saranno affiancate a scaffale e che, per questo Natale, porteranno un momento di felicità a tutti, tifosi e non.”