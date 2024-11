Genoa-Como LIVE (0-1). Da Cunha finalizza un’azione partita da un errore di Pinamonti

Genova.

32′ Ammonizione per Martin, che entra in ritardo su Strefezza

27′ Sulla battuta deviazione di testa in area e ancora corner per il Como. La battuta di Da Cunha però viene afferrata saldamente da Leali in presa alta

26′ Ancora Como in avanti, che sfrutta un Genoa distratto: Matturro si fa sorprendere e il Como ne approfitta: cross in mezzo e Sabelli di testa mette in corner. Sugli sviluppi la squadra di Fabregas guadagna un calcio di punizione che è un corner corto sotto la tribuna.

17′ Gol del Como: Da Cunha. Azione che parte da un errore di Pinamonti che in retropassaggio appoggia per Fadera che in orizzontale serve Paz. Il numero 79 vede Da Cunha accanto a lui e prolunga. Destro a incrociare e per Leali niente da fare

16′ Occasione Como: il Genoa sbaglia nella propria tre quarti e il Como ne approfitta con lo stesso Nico Paz che conclude sul primo palo trovando la deviazione di Leali,

14′ Gran possesso palla del Como in questa fase, ma il Genoa copre comunque gli spazi. Tanto che Paz alla fine decide per il tiro dalla distanza, ampiamente fuori

9′ Ancora Como che conquista palla e ha spazio: Paz sata Matturro e prova il destro, pallone alle stelle

9′ Battuta di Strefezza centrale, Leali para a terra sicuro

8′ Fallo di Sabelli su Moreno, punizione da posizione pericolosa dal limite dell’area

5′ Ancora Genoa in avanti, Sabelli prolunga per Thorsby che scende sulla destra e crossa basso in area per Ekhator, anticipato. Ancora fallo laterale in favore del Genoa

4′ La battuta di Martin viene respinta da Engelhardt, palla in fallo laterale

3′ Primo corner guadagnato da Sabelli: discesa sul fondo e cross deviato da Moreno

1′ Si parte con palla al Como, che attacca verso la Nord. Nei distinti striscione a favore di Gilardino in relazione alle sue parole in conferenza stampa dopo Parma: Mister, meglio soli che mal accompagnati

Partita fondamentale quella di oggi per risollevarsi con slancio dalle sabbie mobili per il Grifone dopo la vittoria di Parma. Si affrontano Genoa e Como, appaiati a 9 punti in classifica. C’è vento al Ferraris per questa serale del 7 novembre.

Gilardino conferma dieci-undicesimi dei titolari della scorsa partita, c’è solo Sabelli al posto di Zanoli a coprire la fascia destra.

Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Leali, Vogliacco, Vasquez, Matturro, Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin, Ekhator, Pinamonti.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Sommariva, Stolz, Bohinen, Pereiro, Miretti, Marcandalli, Balotelli, Kassa, Accornero, Zanoli, Ahanor, Melegoni, Masini.

Como: Reina, Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno, Da Cunha, Englehardt, Strefezza, Paz, Fadera, Cutrone.

Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Audero, Sala, Iovine, Belotti, Al-Tameemi, Fellipe Jack, Cerri, Braunoder, Mazzaglia, Verdi, Barba.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Ammoniti: Martin (G)

Spettatori: 2.615 biglietti venduti, di cui 552 ospiti. 28093 abbonati