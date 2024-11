Genoa-Cagliari LIVE (2-2). Piccoli su rigore pareggia i conti

Genova.

92′ Cartellino rosso per Viola per un fallaccio su Badelj, ma attenzione, l’arbitro viene richiamato dal var e annulla il rosso. Solo giallo

91′ Vitinha! Stop vellutato, girata rapida sopra la traversa

90′ Quattro minuti di recupero

88′ Doppio cambio nel Genoa: fuori Pinamonti e Martin, dentro Vitinha e Balotelli

87′ Pareggio del Cagliari su rigore: Piccoli sul dischetto tira centrale con Leali già in tuffo. L’ex non esulta



86′ Ammonito Bani per proteste

85′ Rigore per il Cagliari. Discesa di Luvumbo deviazione in angolo di Matturro. Sulla battuta è Frendrup a liberare l’area. La palla resta in gioco e in uno scontro di gioco tra Martin e Piccoli, l’arbitro Sozza decreta il rigore

83′ Tentativo di Pavoletti di testa in tuffo, Leali para a terra

79′ Ammonizione per Martin, in ritardo su Luvumbo

78′ Cross di Martin, Pinamonti riesce a colpire di testa, Sherri blocca

77′ Doppio cambio anche nel Genoa: fuori Miretti, applauditissimo e Zanoli, per Vogliacco e Vasquez

76′ Nel Cagliari doppio cambio: fuori Adopo e Gaetano per Deiola e Violi

72′ Ripartenza di Messias sul secondo corner, tentativo di cross troppo morbido e il Cagliari si salva

71′ Deviazione di tacco di Matturro su un tiro dalla distanza di Gaetano e Cagliari che conquista un corner

69′ Occasione Genoa! Verticalizzazione di Miretti per Pinamonti, diagonale deviato da Sherri e spedito in angolo da Zappa in modo decisivo perché stava arrivando Frendrup. Sugli sviluppi nulla da fare per il Genoa: palla sopra la traversa

68′ Nel Cagliari entra Makoumbu per Marin

68′ Cambio nel Genoa: entra Messias per Sabelli

68′ Ci prova Thorsby, palla fuori! Assist di Martin per il norvegese che prova col sinistro

66′ Primo ammonito della partita: Marin per un fallo su Miretti che se ne stava andando

64′ Doppio cambio nel Cagliari: escono Augello per Obert e Zortea per Pavoletti

58′ Raddoppio del Genoa! Discesa di Thorsby sulla destra e assist rasoterra per Miretti che di destro fa secco Sherri nell’angolino

57′ Occasione Cagliari: pasticcio di Leali, che sbaglia il passaggio per Badelj e il Cagliari conquista palla con Marin in zona pericolosissima, assist per Gaetano che si lascia ipnotizzare dallo stesso Leali, che para a terra rimediando l’errore

54′ Occasione Genoa: verticalizzazione di Thorsby per Miretti che tenta di sorprendere Sherri sul primo palo col destro. Deviazione del portiere in corner. Sulla battuta la respinta arriva sui piedi di Frendrup che svirgola il tentativo al volo

46′ Si riparte senza cambi di con palla al Cagliari. Il Genoa ora attacca verso la Sud

Primo tempo che termina in pareggio 1-1 tra Genoa e Cagliari.



Partenza in salita per il Genoa che provoca un calcio di rigore dopo sei minuti con Thorsby, reo di aver toccato il pallone in area saltando di testa su un corner. Marin spiazza Leali e porta in vantaggio gli ospiti. I rossoblù riescono a trovare il pareggio alla prima azione di attacco (12′) grazie a Frendrup, che infila col destro Sherri avventandosi su un pallone vagante in area di rigore dopo una spizzata di testa di Pinamonti da una rimessa laterale battuta lunga.

Frendrup e Badelj in stato di grazia guidano un Genoa sicuramente più offensivo, con Miretti che gioca i suoi migliori 45 minuti da quando è a Genova, prezioso sia come rubapalloni, sia come sostegno a Pinamonti, allargando il gioco soprattutto verso Zanoli, anche lui utilizzato molto alto.

Al 21′ il Genoa potrebbe passare in vantaggio: dopo un bel possesso Badelj invece che tirare trova un assist geniale con un pallonetto per Miretti che si trova davanti a Sherri. Diagonale un filo largo. Thorsby non arriva sulla traiettoria per il tap in. Il Cagliari si fa vedere soprattutto nel gioco aereo: al 32′ il cross di Zappa, trova Piccoli di testa: palla poco sopra la traversa.

L’altra occasione importante del primo tempo per il Grifone è al 37′: discesa di Miretti, c’è spazio per l’assist sulla destra per Zanoli che prova la botta di destro, Sherri devia coi pugni in angolo.

Nel recupero dei primi 45 minuti è Leali invece a salvare tutto su un diagonale di Gaetano destinato all’angolino opposto.

46′ Miracolo di Leali che salva il risultato: deviazione decisiva in angolo in tuffo con la mano destra su tiro di Gaetano che prova a incrociare il rasoterra sul palo opposto

45′ Due minuti di recupero

39′ Miretti conquista un pallone vicino all’area, appoggio per Zanoli, cross verso Thorsby e deviazione in angolo. Sugli sviluppo la difesa del Cagliari respinge e Zanoli, ultimo uomo, manda il pallone in gradinata

37′ Occasione Genoa: Discesa di Miretti, c’è spazio per l’assist sulla destra per Zanoli che prova la botta di destro, Sherri devia coi pugni in angolo.

34′ Corner per il Cagliari, Zanoli di testa mette sul fondo dopo un tentativo di cross di Luvumbo respinto da Sabelli. Sulla battuta ci prova Zortea al volo, svirgolando

32′ Occasione Cagliari: cross di Zappa, colpo di testa di Piccoli di poco sopra la traversa

21′ Occasione Genoa! Dopo un bel possesso rossoblù Badelj invece che tirare trova un assist geniale con un pallonetto per Miretti che si trova davanti a Sherri. Diagonale un filo largo. Thorsby non arriva sulla traiettoria per il tap in

18′ Corner guadagnato dal Cagliari, rimbalzo sfavorevole sul corpo in un tentativo di rinvio dalla linea di fondo respinto. Sugli sviluppi colpo di testa di Mina sopra la traversa

12′ Pareggio del Genoa! Da una rimessa laterale sulla tre quarti spizzata di testa di Pinamonti verso l’area di rigore. Palla vagante dopo un tentativo di respinta del Cagliari su cui si avventa Frendrup che col destro insacca

8′ Cagliari in vantaggio. Sul dischetto Marin non sbaglia e spiazza Leali

7′ Calcio di rigore per il Cagliari: l’arbitro, richiamato dal var, va a vedere l’azione e sancisce il penality per il tocco di mano di Thorsby

6′ Palla in area toccata con la mano da Thorsby che è saltato a braccia larghe. Per ora l’azione prosegue

5′ Il Cagliari riparte e per un errore di Matturro riesce ad avanzare fino a guadagnare un corner

5′ Battuta per Matturro che non riesce a colpire di testa verso la porta.

4′ Primo corner guadagnato dal Genoa, Sherri non riesce a tenere in campo il pallone dopo un retropassaggio di Augello

1′ Si comincia con palla al Genoa che attacca verso la Nord in questo primo tempo. Esterni offensivi Miretti e Zanoli sulla linea di Pinamonti

Pioggia fitta al Ferraris per il debutto di Patrick Vieira sulla panchina del Genoa per la partita, importantissima in chiave salvezza, contro il Cagliari.

Degli infortunati in campo solo Bani, mentre Vitinha, Messias, Norton-Cuffy e Ankeye vanno in panchina.

Vieira sceglie comunque la qualità con Zanoli e Miretti dal primo minuto. Con l’assenza di Ekhator, infortunato, è Pinamonti ad avere la responsabilità dell’attacco rossoblù.

Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Leali, Sabelli (68′ Messias), Bani, Matturro, Martin, Badelj, Frendrup, Thorsby, Zanoli (77′ Vasquez), Miretti (77′ Vogliacco), Pinamonti.

Allenatore: Vieira.

A disposizione: Gollini, Sommariva, Bohinen, Vitinha, Pereiro, Vogliacco, Norton-Cuffy, Vasquez, Marcandalli, Ankeye, Balotelli, Accornero, Melegoni, Masini.

Cagliari: Sherri, Zappa, Mina, Luperto, Augello (64′ Obert), Marin (68′ Makoumbou), Adopo (76′ Deiola), Zortea (64′ Pavoletti), Gaetano (76′ Viola), Luvumbo, Piccoli.

Allenatore: Nicola.

A disposizione: Ciocci, Scuffet, Lapadula, Prati, Jankto, Wieteska, Palomino, Azzi, Mutandwa, Felici.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: Martin, Bani (G); Marin, Viola (C)

Spettatori: 2977 biglietti venduti, di cui 520 ospiti. 28093 abbonati.