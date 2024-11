Gaslini: Finsea e Crédit Agricole donano una linea di videolaringoscopia per la terapia intensiva

Genova. Il Gruppo Finsea e Crédit Agricole Italia annunciano una donazione per l’acquisto di una linea di videolaringoscopia per l’ospedale pediatrico genovese Giannina Gaslini. La donazione del nuovo videolaringoscopio consentirà l’implementazione dei macchinari già in uso presso l’unità operativa di terapia intensiva neonatale e pediatrica dell’istituto Gaslini, diretta da Andrea Moscatelli.

“Sono orgoglioso di annunciare la donazione del Gruppo Finsea alla Fondazione Gaslininsieme ETS, che ha l’obiettivo di migliorare la salute dei piccoli pazienti sul nostro territorio. Crediamo fermamente che ogni bambino meriti le migliori cure possibili, e la nostra donazione non solo integra le risorse già in uso presso l’ospedale, ma contribuirà anche a garantire interventi tempestivi e sicuri, anche in condizioni di emergenza. Il nostro impegno per il territorio è un valore fondamentale per noi, e con questa iniziativa speriamo di fare la differenza nella vita delle famiglie e dei professionisti che si prendono cura della salute dei più piccoli”, dichiara Aldo Negri, Ceo del gruppo Finsea.

“Come Crédit Agricole Italia ci teniamo a dare un segnale concreto di sostegno a chi si impegna ogni giorno nella cura dei bambini, per questo siamo da sempre vicini all’Ospedale Gaslini, ai suoi professionisti e ai suoi progetti. – ha commentato Vittorio Ratto, vicedirettore generale Retail e Digital di Crédit Agricole Italia – Ritrovarci qui oggi di fronte a due realtà di eccellenza per la Liguria, come Gaslini e Finsea, non fa che ribadire l’impegno del nostro Gruppo per questo territorio e rimarca il nostro profondo legame con un’area di presenza storica”

“Siamo grati al Gruppo Finsea e a Crédit-Agricole per la donazione di questo dispositivo per l’Unità Operativa Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica diretta dal Dott. Moscatelli, che ci permette di contribuire all’innovazione tecnologica dell’Istituto Giannina Gaslini, uno degli obiettivi della Fondazione Gaslininsieme ETS”, dichiara Anna Zanuttini, segretaria generale della Fondazione Gaslininsieme ETS.

Gaslininsieme è parte integrante del Sistema Gaslini ed è la Fondazione Ets nata con lo scopo di sostenere l’Istituto Giannina Gaslini attraverso attività di fundraising dedicate all’assistenza e alla cura, alla ricerca scientifica, al miglioramento strutturale, tecnologico e digitale, all’umanizzazione delle cure e all’accoglienza per le famiglie. “Questa preziosa donazione aiuta Gaslininsieme ad essere sempre più a supporto dell’eccellenza dell’Istituto”, conclude Zanuttini.

La linea di videolaringoscopia donata offre una soluzione costruita a misura per le esigenze in pediatria e neonatologia. È composta dal suo elemento principale, ovvero un Monitor TFT al quale si possono collegare una serie di videolaringoscopi di varie forme e misure che grazie alla loro ergonomia ed alla qualità dell’immagine HD, consentono la gestione delle vie aeree sia in condizioni standard che in condizioni difficili ed inaspettatamente difficili, in particolare durante l’intubazione dei piccoli pazienti.

Tale fornitura riveste caratteristiche di unicità, in quanto completa e integra la dotazione già in utilizzo presso uso presso l’unità operativa di terapia intensiva neonatale e pediatrica. La portabilità del sistema consente ai medici di raggiungere il paziente in ogni situazione e luogo, specialmente negli interventi effettuati in aeroambulanza.