Galleria Mazzini, gli storici lampadari (finalmente) in fase di restauro: fine lavori aprile 2025

Genova. Proseguono gli interventi di riqualificazione di Galleria Mazzini, il “salotto” ottocentesco che attraversa il centro città dal teatro Carlo Felice a piazza Corvetto, e nei giorni scorsi il Comune ha fornito un aggiornamento sul restauro dei quattro storici lampadari, rimossi nel corso della prima ristrutturazione, ormai sei anni fa, e trasferiti in un deposito di corso Europa proprio per essere ripuliti e rifiniti.

“Appena saranno pronti torneranno ad adornare la Galleria, grazie al Piano Caruggi e in particolare all’Asse operativo manutenzione e innovazione tecnologica”, ha fatto sapere il Comune. Il progetto di “Restauro, recupero e risanamento della copertura, miglioramento del microclima e arredo urbano di Galleria Mazzini” è finanziato attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e vale un investimento di circa 5,5 milioni di euro, progetto affidato alla Cesag Srl.

Il progetto di restauro punta a riportare Galleria Mazzini al suo stato originario, completando “parte dell’apparato plastico-decorativo”. L’intervento è incentrato dunque su un restauro conservativo e sulla manutenzione della galleria, cui si aggiungo la sostituzione di tutte le parti vetrate della copertura – un aspetto più di pubblica sicurezza – e la risoluzione dell’annoso problema delle infiltrazioni di acqua.

I lavori – stando a quanto sostenuto a più riprese dall’assessore alle Manutenzione, Mauro Avvenente – dovrebbero terminare entro la fine del 2024, ma a oggi la data è stata aggiornata in via definitiva ad aprile 2025, cui andrà aggiunto il periodo del collauto.

Intanto Galleria Mazzini fa deve i conti con un processo che sembra inarrestabile: la chiusura di attività al suo interno. L’ultima in ordine di tempo è stata la Fata dei Bambini, negozio di giocattoli che a ottobre ha annunciato che le serrande si abbasseranno entro fine anno dopo 120 anni di attività. A maggio era toccato a Peter Pan, storico negozio di abbigliamento per bambini. A febbraio a Michael Kors, che aveva la sede fisica in via Roma ma un ingresso e vetrine anche in Galleria Mazzini. In questo caso però si è certi che gli spazi torneranno a illuminarsi: sono già iniziati i lavori di allestimento di una nuova serie della storica gioielleria Montres e Bijoux.