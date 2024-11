Rubano biciclette e le nascondo in un fondo del Comune, due arresti: si cerca il proprietario

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 21enne e un 27enne per tentato furto aggravato in concorso di due biciclette, denunciandoli anche per ricettazione e danneggiamento in concorso.

Mercoledì mattina le volanti dell’U.P.G.S.P. e del Commissariato Centro sono state inviate in centro storico perché alcuni residenti avevano notato i due uomini, giunti a bordo di due biciclette, che forzavano la portafinestra in ferro di un locale appartenente al Comune in vico di San Bernardo.

I poliziotti arrivati sul posto hanno trovato una finestra danneggiata e, una volta dentro, hanno sorpreso i due nascosti nel sottoscala. Dietro a un muro sono state trovate le due biciclette, una da corsa e una elettrica. Da accertamenti fatti sul numero di telaio e su un adesivo della rivendita è stato rintracciato il proprietario della prima, che aveva sporto denuncia di furto la sera prima.

La bici elettrica è stata sequestrata in attesa di rintracciare il proprietario: chi la riconoscesse può mettersi in contatto con l’Ufficio reperti dell’U.P.G.S.P. al numero 010/5366480 o 010/5366271, producendo documentazione che prova la proprietà.