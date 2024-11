Furti sui treni con il trucco delle monetine: derubata anche la presidente dei Gip di Genova

Genova. Anche la presidente della sezione gip del tribunale di Genova Nicoletta Guerrero è finita inconsapevolmente nel tranello dei predoni dei treni, noto come il ‘trucco delle monetine‘ che consiste nel far cadere volutamente alcune monete ai piedi del malcapitato viaggiatore in modo che lui si distragga, abbassandosi a raccogliere gli spiccioli mentre un complice del ladro fa sparire borse o zaini riposti nella parte alta dello scompartimento.

L’episodio risale a giovedì 31 ottobre a bordo dell’intercity che da Genova Brignole va a Milano nel primissimo pomeriggio. Anche la ‘capa’ dei gip genovesi stava tornando a casa per il ponte di Ognissanti e si è seduta in carrozza mettendo lo zaino sopra la sua testa. Un ragazzo poco prima dell’arrivo alla stazione successiva, quella di Genova Principe, ha finto di aver perso alcuni spiccioli. La giudice non si è subito chinata, ma il ragazzo ha insistito dicendo che le erano finiti tra i piedi. Tanto è stato sufficiente a distrarla mentre il complice ha preso lo zaino e lo ha fatto sparire. Dentro per fortuna c’era ben poco: un mazzo di chiavi, un bel pacco di focaccia appena acquistata prima della partenza e poco altro.

Guerrero si è accorta del furto al momento dell’arrivo a Milano. Ha fatto mente locale e ha capito cosa era successo e quando. Ovviamente, anche visto il ruolo. è scattata la mobilitazione delle forze dell’ordine con una sorta di gruppo interforze e interregionale tra Polfer, squadra mobile e carabinieri.

E così, grazie alla descrizione dettagliata dei fatti da parte della vittima del furto, che ha ricostruito con precisione gli orari ma anche l’abbigliamento e il volto del probabile ladro e grazie anche all’altissima risoluzione delle telecamere delle stazioni genovesi, il ‘caso’ è stato risolto in una manciata di ore.

Il ragazzo è stato immortalato dalla videosorveglianza con lo zaino ancora sulle spalle mentre usciva con passo sciolto dalla stazione Principe e si dirigeva nei vicoli. E’ stato seguito dalle telecamere e trovato nel giro di pochissimo. A quel punto lui stesso ha collaborato con le forze dell’ordine dicendo dove potevano ritrovare lo zaino: le chiavi c’erano e così gli altri oggetti giudicati evidentemente poco interessanti dai ladri. La focaccia invece, ovviamente, era sparita.

Il 18enne, un egiziano diventato maggiorenne da qualche mese, è stato denunciato a piede libero. Si cerca il complice, potrebbe trattarsi di un minore.