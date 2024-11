Furti seriali sugli autobus, 34enne arrestato grazie ad autista e passeggeri

Genova. Si era “specializzato” nei furti sugli autobus, e approfittando della calca prendeva di mira i passeggeri sottraendo telefoni e portafogli dalle tasche. Almeno tre i colpi messi a segno, ma mercoledì una pattuglia della polizia stradale è riuscita a bloccarlo, complice la prontezza di un autista Amt e di alcuni passeggeri.

Tutto è successo in via Pieragostini a bordo di un bus della linea 3. Poco dopo le 14 un pensionato si è accorto che gli era stato rubato il telefono e ha avvisato l’autista, che ha subito attivato le forze dell’ordine. Grazie anche alla collaborazione di alcuni testimoni, una pattuglia della polizia stradale che si trovava in zona è riuscita a individuare il presunto responsabile del furto, un uomo di 34 anni, ancora alla fermata.

Alla vista degli agenti l’uomo ha tentato di disfarsi di due telefoni, gettandoli nei giardini della Fiumara, ma una giovane ha segnalato l’accaduto alla pattuglia. Il secondo cellulare rinvenuto oltre a quello rubato all’anziano è risultato provento di un furto avvenuto poco prima, sempre su un mezzo pubblico.

L’uomo era già stato denunciato martedì scorso per furto aggravato dal commissariato Prè dopo un’indagine condotta sempre sui bus, grazie alle telecamere di videosorveglianza, che lo avevano immortalato mentre rubava un portafoglio su un mezzo sulla linea 35.

Il 34enne, senza dimora, è stato arrestato per furto aggravato, denunciato per ricettazione e processato per direttissima in mattinata.