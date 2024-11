Frontale in via Pra’ nel cuore della notte: macchine distrutte e automobilisti quasi illesi

Genova. Momenti di paura questa notte in via Pra’, quando, poco dopo le 3 del mattino, mezzo quartiere è stata svegliato dal boato di un incidente che ha visto scontrarsi frontalmente due vetture che viaggiavano in senso opposto una all’altra.

Dopo lo schianto, le sirene delle ambulanze e dei pompieri, chiamati per risolvere il garbuglio di lamiere. Per fortuna, nonostante la botta, i due conducenti sono usciti autonomamente dalle proprie vetture, praticamente illesi. Solo uno di loro ha ricevuto piccole medicazioni sul posto da parte dei militi della Croce Verde Praese giunti sul posto in pochi minuti.

Incerte invece cause e dinamica dello scontro: sul posto anche gli uomini della polizia locale che hanno fatto tutti i rilievi del caso per capire eventuali responsabilità