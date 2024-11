Fiamma olimpica Milano Cortina 2026: farà tappa anche a Genova

Genova. Farà tappa anche a Genova, il 9 gennaio 2026, la fiamma olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, dopo essere partita da Roma il 6 dicembre 2025 e per arrivare a Milano il 6 febbraio 2026. Ad annunciarlo il comitato organizzatore dei prossimi Giochi italiani.

“Un viaggio che coinvolgerà 10.001 tedofori, ciascuno con la propria storia da raccontare – racconta Andrea Varnier, CEO di Fondazione Milano Cortina 2026 – storie di passione, sacrificio, coraggio e inclusività. La fiamma è un faro che ispira tutti noi a guardare al futuro con speranza e ambizione”.

La fiamma olimpica, con quella Paralimpica, viaggerà per l’Italia, unendo territori, comunità locali e gran parte del patrimonio storico-culturale del Paese in un momento di celebrazione nazionale e simbolo dei sani principi dello sport. Amicizia, pace, speranza e spirito di squadra, sono questi i valori che la fiamma porterà con sé nel suo lungo viaggio, oltre ogni confine: 63 giorni di cammino, 60 tappe in Italia e 12mila chilometri da percorrere, toccando tutte le 110 province della penisola. In occasione dell’arrivo della fiamma a Genova, come in ogni altra località, verrà acceso il braciere e si terranno spettacoli musicali, esperienze e performance artistiche.

“Ogni passo di questo viaggio attraverso le nostre città diventerà un momento di gioia e riflessione – spiega Giovanni Malagò, presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 – la fiamma ci ricorderà il potere dello sport nel costruire ponti e abbattere barriere“.

Anche la fiamma paralimpica percorrerà 2mila chilometri in 11 giorni e, dal 24 febbraio 2026 al 6 marzo 2026, giorno della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici all’Arena di Verona, sfilerà nelle mani di 501 tedofori. “L’arrivo in Italia coinciderà con un viaggio che focalizzerà l’attenzione sui messaggi di rispetto e inclusività”, dichiara Maria Laura Iascone, ceremonies director di Fondazione Milano Cortina 2026.