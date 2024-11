Festival Orientamenti, aperte le iscrizioni: tutti gli appuntamenti dal 13 al 15 novembre

Genova. Quest’anno oltre 200 eventi e proposte dedicate a studenti, docenti e genitori: come sempre, per le classi avremo eventi e laboratori coinvolgenti e divertenti, oltre a dreamers imperdibili: Roberto Vecchioni, Vincenzo Schettini, la pasticcera più famosa d’Italia Debora Massari, l’astrofisica Martina Cardillo e anche qualche campione olimpico.

Nello spazio espositivo dedicato all’offerta formativa con gli istituti di secondo grado, enti di istruzione e formazione professionale, università e ITS Academy, troveranno spazio molte novità come la presenza degli stand istituzionali del Ministero del Lavoro, Ministero della Pubblica Amministrazione, Ministero delle Imprese e Made in Italy e Inail.

Una nuova area dedicata alle attività orientative organizzata dal progetto Orientamenti – #Progettiamocilfuturo con test, attività ed esperienze interattive.