Orientamenti al via dal 13 novembre con Roberto Vecchioni, Vincenzo Schettini e Debora Massari

Genova. È pronta a partire la 29° edizione del Festival Orientamenti in programma ai Magazzini del Cotone, nel Porto Antico di Genova, dal 13 al 15 novembre. Una tre giorni, organizzata da Regione Liguria, culmine di un grande contenitore formativo che dura 365 giorni l’anno, dedicata all’orientamento e alla formazione per sostenere le scelte degli studenti e accompagnare i loro genitori.

Testimonial d’apertura saranno il cantautore Roberto Vecchioni, il prof influencer Vincenzo Schettini e l’imprenditrice-pastry chef Debora Massari. Oltre a loro, porteranno il proprio messaggio di ispirazione anche l’attore e youtuber Filippo Caccamo, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi, la sincronetta Linda Cerruti, il pluricampione di nuoto Filippo Magnini, lo scrittore Bruno Tognolini, il campione di rugby Leonardo Ghiraldini, la tiktoker Emma Galeotti oggi scrittrice, la rettrice dell’Università degli Studi Milano Bicocca Giovanna Iannantuoni e l’attrice Elisabetta Pozzi.

Di rilievo anche le numerose presenze istituzionali che arricchiranno la kermesse con convegni, laboratori e presenze nella parte espositiva: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero della Pubblica Amministrazione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Inail, l’ISTAT, l’Inapp, Sviluppo Lavoro Italia, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e la Banca d’Italia. Chiuderà la manifestazione, il 15 novembre, l’evento dedicato al lavorare nella Pubblica Amministrazione con la presenza del ministro Zangrillo.

Quest’anno eventi e ospiti del Festival si muoveranno lungo tre percorsi: Human che rappresenta le competenze umanistiche e artistiche, la linguistica e le scienze sociali, giuridiche e delle relazioni umane; Stem, scienza, tecnologia, matematica e tutti i saperi scientifici e la loro declinazione per affrontare le sfide future dalla transizione ecologica all’intelligenza artificiale; Hands, il saper fare e l’intelligenza delle mani.

Ad accompagnare i ragazzi e le ragazze alla scoperta di questi tre percorsi ci saranno i testimonial d’eccezione: Roberto Vecchioni, rappresentante del percorso Human, cantautore, ma anche insegnante di latino, ospite fisso nella trasmissione Rai di Gramellini “IN ALTRE PAROLE ” nelle vesti che non ha mai dismesso, quelle del professore ricorderà a tutti la lezione dei classici : “Dai Greci e dai Latini dobbiamo partire sempre – dice il cantautore – da lì proveniamo, in quelle letture stanno gli antidoti ai suprematismi di ogni tempo. Io a scuola ero un secchione a modo mio. Solo perché’ mi piaceva stupire il professore, sostituivo nelle interrogazioni i compagni che non erano pronti. E la passione c’è ancora, oggi come allora, è quella che mi ha spinto a tradurre da Eschilo un ” Prometeo” per la scena di Siracusa due anni fa. Se impari ad amarli, poi i classici non ti lasciano più, qualunque mestiere tu intraprenda nella vita”.

Per l’ambito Stem è prevista la presenza del divulgatore scientifico Vincenzo Schettini, il professore de ‘La fisica che ci piace’, che racconterà come è nato il suo amore per la scienza e per la didattica della fisica e anche come è finito su TikTok; infine, alla guida del percorso Hands, una donna che ha sicuramente le mani in pasta, Deborah Massari, pastry chef e figlia d’arte, oltre che influencer, che spiegherà come ha deciso di seguire le orme del padre diventando pasticcera professionista e come riesce a coniugare questa attività con le apparizioni pubbliche e la gestione dell’azienda di famiglia che ha contribuito a creare.

Per l’edizione 2024 sono previsti 200 incontri, 150 espositori, oltre 4.000 metri quadrati di area espositiva ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova, più alcune sale all’interno dell’adiacente cinema The Space.

Sia ai genitori che ai ragazzi verrà presentata l’intera offerta formativa post scuole medie, con i percorsi secondari di secondo grado e i percorsi IeFP, valorizzati anche dalle competizioni delle Worldskills nonché la formazione terziaria offerta da Università, ITS Academy, AFAM e le opportunità del mondo del lavoro grazie a numerose aziende del territorio.

“Regione Liguria è l’unica ad avere un sistema strutturato di supporto alla genitorialità che ha avuto grandi riscontri – sostiene il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – nell’ultimo anno hanno partecipato ai webinar di Orientamenti 9000 genitori e oltre 3.000 famiglie hanno preso parte agli appuntamenti di Orientamenti Summer dedicati alla scelta del percorso formativo post medie. Anche il Festival Orientamenti sarà un momento prezioso di riflessione con tante occasioni di approfondimento, nel rispetto delle scelte individuali, all’insegna del motto conosci te stesso per approcciarsi in maniera consapevole alla vita”.

“L’Ufficio Scolastico per la Liguria anche questo anno sarà presente al Festival partecipando attivamente alle numerose iniziative, nella convinzione che essere informati sulle diverse possibilità scolastiche e professionali sia fondamentale per un’accurata scelta da parte dei ragazzi e delle famiglie – ribadisce Antimo Ponticello, direttore USR Liguria – Gli incontri organizzati con testimonial, docenti e studenti sono un’ottima occasione per la nostra comunità scolastica per coltivare sogni e talenti.

“L’Università di Genova, promotrice storica dell’evento Orientamenti sin dalla sua prima edizione, considera questa manifestazione un’opportunità imperdibile per i giovani liguri e non solo, per esplorare le numerose possibilità lavorative e formative disponibili a livello locale e nazionale – afferma il rettore dell’Università Federico Delfino – Anche quest’anno presenteremo l’intera offerta formativa, dai corsi di laurea ai master – afferma Federico Delfino Rettore dell’Università di Genova – con un programma ricco e variegato: oltre 120 seminari dedicati alla scelta del percorso di studi, eventi in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e incontri per favorire la transizione dalla scuola all’università. Inoltre, saranno previste simulazioni dei test di ingresso per i corsi a numero programmato e numerose altre attività per supportare i giovani in una scelta consapevole del loro futuro”.

“Le Camere di Commercio della Liguria confermano il proprio impegno a fianco della Regione e del Comitato Promotore del Festival Orientamenti, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra scuola e imprese attraverso i tanti progetti promossi dalle Camere, primi fra tutti la piattaforma interattiva “Excelsiororienta” e la guida online #Failasceltagiusta – concludono Maurizio Caviglia direttore generale della Camera di Commercio di Genova, e Marco Casarino direttore generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Il punto nodale dell’impegno camerale resta il divario ormai cronico fra le competenze disponibili sul mercato del lavoro e quelle necessarie alle imprese. Attraverso i dati del Sistema Excelsior, il più ampio sistema informativo sulla domanda di profili professionali da parte delle imprese italiane, si indagherà sul disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e si conosceranno le previsioni di assunzione a medio termine e le competenze più richieste dalle imprese, anche nell’intento di favorire una scelta più consapevole degli indirizzi scolastici e professionali da parte dei nostri ragazzi. ”

Le iscrizioni sono già aperte al link www.orientamenti.regione.liguria.it e consentiranno di poter seguire gli eventi desiderati.