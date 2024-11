Festival diPassaggio, quattro giorni di eventi: tra gli ospiti, Nicola Lagioia

Genova. Inizierà giovedì 28 novembre e terminerà domenica 1 dicembre la seconda edizione del Festival diPassaggio, che porterà a Genova e a Bogliasco – in quest’ultima, gli eventi sono iniziati a ottobre 2024 e continueranno fino a marzo 2025 – un ricco programma di eventi a cui parteciperanno grandi firme del panorama letterario italiano e internazionale.

Già mercoledì 27 novembre, alle 18:30 nell’Area Archeologica dei Giardini Luzzati, si terrà un’anteprima del festival in cui interverrà l’autrice Fumettibrutti – pseudonimo di Josephine Yole –, con un evento dal titolo “Tutte le mie cose belle sono rifatte: una riflessione sul corpo umano”, in collaborazione con Librerie Feltrinelli ispirato al suo ultimo libro “Tutte le mie cose belle sono rifatte”.

L’inaugurazione del festival – promosso dalla Fondazione Giorgio e Lilli Devoto, con il sostegno istituzionale del Comune di Genova, del Comune di Bogliasco e di Fondazione Compagnia di San Paolo – si terrà, invece, il 28 novembre alle ore 17:30 con la Lectio magistralis di Nicola Lagioia – scrittore e direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino –, dal titolo “Presto saprò chi sono”. Sempre Lagioia, nella sala del Colonnato di Palazzo della Meridiana, porterà il suo “Elogio della letteratura e del suo potere trasformativo da Omero a oggi”.

Gli incontri del festival tratteranno del tema Trasformazioni, che darà l’opportunità di ragionare sui modi in cui la letteratura parla di un tempo in cui tutto è in continuo cambiamento. Le iniziative avranno una dimensione sia performativa che partecipativa, articolandosi in performance, conversazioni, incontri site specific e panel. Gli eventi si terranno in stretto dialogo col territorio: sono stati scelti spazi che ripercorrono la storia della città e che si fanno teatro della sua trasformazione culturale, ma anche luoghi insoliti legati tematicamente alle opere degli autori.

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in collaborazione con il Comune di Genova e l’assessorato alle Pari opportunità e Politiche giovanili, si terrà il panel “Fare femminismo”. L’incontro avrà luogo giovedì 28 novembre alle 19:00 nel Foyer Tonino Conte del Teatro della Tosse e interverranno Giulia Siviero e Giovanni Ortoleva. Lo scopo sarà quello di portare una riflessione sull’espressione della creatività delle donne nella politica attiva

Il festival diPassaggio vuole essere anche e soprattutto un’azione culturale capace di creare una comunità di lettori propositiva e attiva, che possa muoversi come un vero e proprio trasformatore sociale.