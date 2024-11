Festival della Scienza di Genova, il programma di sabato 2 novembre

Genova. Prosegue domani, sabato 2 novembre 2024, il Festival della Scienza di Genova, la manifestazione giunta alla ventiduesima edizione e riconosciuta come uno dei più importanti eventi di diffusione della cultura scientifica al mondo. Oltre a 70 laboratori e 13 mostre, nella penultima giornata di Festival 14 conferenze, 7 eventi speciali e uno spettacolo: Campionato italiano di Calcolo Mentale 2024 (ore 10), Il giro del Festival in tre giorni (ore 10 e 14.30), Soundwalk: oltre i confini del suono (ore 10.15 e 15.15), La scienza delle meraviglie (ore 10.30), Operazione sciame (ore 11), Una linea fra cielo e terra (ore 11, 12, 15 e 16), Divertiamoci insieme con la matematica (ore 14.30), Il potere dei social (ore 15), La dieta degli ormoni (ore 15), Manicure perfetta? Una questione di chimica (ore 15 e 17), Basilico spaziale? (ore 15.30), Insetti e cadaveri (ore 16), Oltre la fisica: come raccontare le donne nelle STEM (ore 16), Conservare e restaurare la biodiversità (ore 17), Lotta agli incendi boschivi (ore 17), Umani da sei milioni di anni (ore 17.30), Una mappa digitale degli odori (ore 17.30), Dalla scienza alla cura (ore 18), Voti e paradossi (ore 18), La rivoluzione delle alghe (ore 18.30), Chemistry Show (ore 19.15), Allegro Bestiale (ore 21).

IL PROGRAMMA DI CONFERENZE ED EVENTI SPECIALI

L’Istituto Tecnico Nautico San Giorgio ospita alle ore 10 il Campionato italiano di Calcolo Mentale 2024, a cura di studiogiochi, in cui un centinaio di concorrenti si danno battaglia a colpi di calcoli, scorciatoie e pensiero laterale. I migliori saranno poi premiati nella stessa sede alle ore 17.30. L’evento vede la partecipazione di Dario De Toffoli, scrittore e autore di giochi, della matematica Agnese Del Zozzo, dell’enigmista Giorgio Dendi e dello sviluppatore e autore di giochi da tavolo Piero Modolo. Il programma prosegue con l’attività Il giro del Festival in tre giorni, a cura di Cecilia Campani, Lorenzo Ferraris, Francesca Lembo e Anna Ulivi, una vera e propria caccia al tesoro scientifica realizzata all’interno del Festival stesso. Mentre alle ore 10.15 e alle ore 15.15, Piazza delle Feste è il punto di partenza di Soundwalk: oltre i confini del suono, una lenta passeggiata sonora che porta fino alla Basilica di Carignano. Ad accompagnare i partecipanti Claudia Ferretti, esperta e docente di analisi sensoriale, Erica Volta, ricercatrice e Martina Cangelosi, psicologa.

La fisica è la scienza che spiega la realtà e per questo è meravigliosa: lo racconta al Festival la content creator Virginia Benzi, che presenta il suo primo libro La scienza delle meraviglie (ore 10.30, Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, modera Andrea Vico), mentre il filosofo e divulgatore Telmo Pievani in Operazione Sciame (ore 11, Archivio Storico del Comune di Palazzo Ducale, modera Roberto Natalini) tratta il tema della biodiversità e della sua salvaguardia tramite i fumetti, insieme ai fumettisti Alessandro Lise e Sara Menetti. Nuovo appuntamento con Una linea fra cielo e terra, in cui Walter Riva, direttore dell’Osservatorio Astronomico del Righi, insieme Cristina Candito e Valter Scelsi del Dipartimento di Architettura e Design portano alla scoperta della linea meridiana, presente nell’aula e lì tracciata nel 1771, e delle sue strategiche funzioni (Aula Meridiana della sede principale di Unige, via Balbi 5 ore 11, 12, 15 e 16).

Torna protagonista il Calcolo Mentale alle ore 14.30, sempre nella sede dell’Istituto Tecnico Nautoco San Giorgio. Il matematico Furio Honsell, il giornalista, scrittore e direttore del Campionato italiano di Calcolo Mentale Dario De Toffoli e il docente di matematica e campione italiano di Calcolo Mentale 2023 Michelangelo Sabatini sono protagonisti di Divertiamoci insieme con la matematica, un evento speciale a ingresso gratuito aperto al pubblico che fa da intermezzo tra la gara e la premiazione dei vincitori. Partecipano anche Giorgio Dendi, enigmista e compositore di giochi nuovi e innovativi, Fabio Chiarello, fisico di tecnologie quantistiche, Agnese Del Zozzo, dottoranda in didattica della matematica, Silvia De Toffoli, ricercatrice in Logica e Filosofia della Scienza e due vincitori del campionato italiano di calcolo mentale: Michelangelo Sabatini e Domenico Mancuso, vincitore nel 2014. Inoltre, partecipa in collegamento video anche Aaryan Shukla, campione mondiale nel 2022 ad appena 12 anni (il più giovane di sempre).

Tornando a Palazzo Ducale, nell’incontro Il potere dei social (ore 15, Archivio Storico del Comune) si prova a capire con Gabriella Taddeo, studiosa delle pratiche culturali e delle forme della socialità online, come funzionano davvero queste “macchine di socialità”, ormai così importanti nelle relazioni umane. La medicina non è solo cura delle malattie, ma anche e soprattutto strumento essenziale per migliorare la qualità della vita delle persone. In quest’ottica è importante sia prevenire, sia curare. Contrastare l’obesità con un approccio scientifico oggi è possibile: questo è il tema affrontato dall’endocrinologa Annamaria Colao nella conferenza La dieta degli ormoni (ore 15, Biblioteca Universitaria di Genova). Mentre gli aspetti chimici della “nail art” sono illustrati da Manicure perfetta? Una questione di chimica, in programma al Momart (ore 15 e 17), un evento a cura di Martina Leverone.

In Basilico Spaziale? invece si ragiona su un tema tanto importante quanto complesso: come poter coltivare e produrre cibo in condizioni extraterrestri. A discuterne sono Patrizia Bagnerini, socia fondatrice di Space V, Alberto Battistelli, fisiologo vegetale e Mauro Gaggero, esperto di modellistica, ottimizzazione e controllo di sistemi complessi (ore 15.30, Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, modera Franco Malerba). Di insetti, ma da un punto di vista molto speciale, tratta invece Stefano Vanin, esperto di entomologia forense e archeo entomologia funeraria, nell’incontro Insetti e cadaveri (ore 16, Auditorium del Galata Museo del Mare). Essere donna nelle STEM, può essere ancora oggi un’esperienza costellata di difficoltà: nella conferenza Oltre la fisica: come raccontare le donne nelle STEM, la fisica e scrittrice Gabriella Greison condivide la sua esperienza, raccontando il percorso che l’ha portata a diventare uno dei volti più noti della divulgazione scientifica italiana (ore 16, Casa Luzzati a Palazzo Ducale, modera Ilaria Iacoviello). L’evento è in collaborazione con Fondazione Leonardo e sostenuto da Leonardo.

Conservare e restaurare la biodiversità (incontro gratuito, ore 17, ospitato dal Raise Village, Cisterne di Palazzo Ducale) è una tavola rotonda in cui i ricercatori Silvia Bianchelli, Francesco Frati, Massimo Labra, e Lorena Rebecchi, spiegano in che cosa consiste la sfida “30 to 30”, lanciata dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea, di cui si occupa il National Biodiversity Future Center di cui fanno parte. Alla stessa ora, in Piazza delle Feste, in Lotta agli incendi boschivi il vicedirettore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Andrea Moscone porta gli spettatori alla scoperta degli strumenti e delle strategie che il Corpo dei Vigili del Fuoco ha a disposizione per fronteggiare questi eventi sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico. Comprendere il passato per capire il futuro: sono chiamati a farlo gli antropologi Gianfranco Biondi e Olga Rickards nella conferenza Umani da sei milioni di anni (ore 17.30, Archivio Storico del Comune di Palazzo Ducale). Mentre Giuliano Iurilli, neurobiologo e studioso del legame tra olfatto e comportamento, nell’incontro Una mappa digitale degli odori propone un viaggio tra chimica, AI e neuroscienze alla scoperta del senso dell’olfatto (ore 17.30, Biblioteca Universitaria di Genova, modera Nicola Nosengo).

Si torna a parlare di medicina e degli straordinari passi avanti che le scienze biomediche in generale hanno fatto in questi anni grazie alla ricerca scientifica. Si tratta di un complesso disciplinare variegato e per sua natura multidisciplinare, che riguarda tutti e che offre sempre maggiori speranze di cura. Quarant’anni dopo il Nobel assegnato per la loro scoperta, gli anticorpi monoclonali hanno aperto un nuovo capitolo nella cura di numerose gravi patologie. Il medico e ricercatore Antonio Lanzavecchia, nella lectio Dalla scienza alla cura, ne ripercorre la storia e ne illustra le prospettive (ore 18, Auditorium del Galata Museo del Mare, moderano Antonio Uccelli e Francesco Frassoni). L’anno 2024 ha visto andare al voto più di due miliardi di persone in oltre cinquanta Stati diversi. Si vota per ragioni diverse ma, soprattutto, con sistemi elettorali diversi. Si confrontano sul tema Roberto Lucchetti, matematico e divulgatore, Fabrizio Tonello, politologo esperto di sistemi di voto e Giuseppe Rosolini, matematico e logico, in Voti e paradossi (ore 18, Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale). La lectio La rivoluzione delle alghe di Vincent Doumeizel, consulente per le tematiche relative agli oceani del Global Compact delle Nazioni Unite, spiega come le alghe possano essere alleate importanti per combattere il cambiamento climatico attraverso ricostruzione degli ecosistemi (18.30, Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale).

Alle 19.15 in Piazza delle Feste è protagonista la chimica in cucina con l’evento speciale Chemistry Show, condotto dai chimici Kristian Radan, Matic Lozinsek e Mirela Dragomir. Chiude la giornata di sabato 2 novembre e la programmazione degli spettacoli della ventiduesima edizione del Festival della Scienza Allegro Bestiale, in scena alle ore 21 nella Sala Trionfo del Teatro della Tosse, un viaggio particolare con protagonista un professore, il filosofo e divulgatore Telmo Pievani, accompagnato da una robottina virtuale e dalla musica di quattro archivisti-musicisti strampalati: la Banda Osiris. Lo spettacolo è sostenuto da Iren.