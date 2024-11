Festa del ringraziamento, i contadini in pellegrinaggio alla Madonna della Guardia

Genova. La 74esima edizione della Giornata provinciale del Ringraziamento, organizzata nella giornata di ieri, domenica 24 novembre 2024, voluta e animata nel segno della tradizione della cultura contadina, ha rappresentato un momento di aggregazione e riflessione di fondamentale importanza, soprattutto in virtù del momento storico che il paese intero sta affrontando.

La giornata ha avuto inizio con la Santa Messa nel Santuario Nostra Signora della Guardia. All’offertorio sono stati presentati i frutti della terra grazie a cesti di doni portati dalle sezioni Coldiretti presenti. La partecipazione è stata grande, con più di cento persone che hanno celebrato il ringraziamento sia durante che dopo la funzione religiosa. Al termine della mattinata sono stati benedetti i trattori e i mezzi agricoli, presenti sul sagrato della chiesa. Prima del pranzo, i presenti hanno inoltre partecipato a un aperitivo presso l’area di vendita diretta delle imprese agricole associate.

“La Giornata del Ringraziamento – affermano il Presidente e il Direttore di Coldiretti Genova, Luca Dalpian e Paolo Campocci, entrambi presenti all’evento – è un’occasione a cui teniamo particolarmente per fare progetti per il futuro e analizzare i bilanci delle stagioni passate.” In primis, infatti, questa giornata è un momento per rendere grazie: “siamo grati di poter continuare a mettere l’accento sui prodotti del nostro territorio. Il settore agricolo è un mondo di pazienza e attesa, ma anche di duro lavoro e passione. Il patrimonio presente alla festa di ieri è il significato della terra, terra intesa come dono che dobbiamo saper cogliere. Un dono che non si limita al settore gastronomico, ma è un vero e proprio valore culturale. Non dimentichiamocelo.”