Federpesistica, prima elezione di un Consiglio regionale della Liguria

Savona. Sabato 30 novembre, a Savona, si è svolta la prima assemblea regionale ordinaria elettiva della Federpesistica della Liguria chiamata ad eleggere il Presidente ed il Consiglio per il prossimo quadriennio olimpico 2025-2028.

L’Assemblea è stata presieduta dal Fiduciario Coni di Savona, Franco Ciocca, mentre presidente della Commissione Verifica Poteri è stata nominata Francesca Romeo, responsabile degli Ufficiali di Gara della Liguria.

Per la carica di presidente è stata eletta con 112 voti, il 100% dei voti disponibili, Laura Sicco, savonese, già delegata regionale nello scorso quadriennio.

Per il Consiglio regionale sono stati eletti come consiglieri dirigenti Alessandro Boraschi, savonese, C.T. della Nazionale Paralimpica, e Mauro Lombardini, spezzino, già Direttore tecnico regionale, come Consigliere rappresentante Atleta, Matteo Provino, di Chiavari, e come Consigliere rappresentante Tecnico, Antonio Maglione di Imperia.

Afferma il presidente Laura Sicco: “Sono molto felice di questa elezione mia e del Consiglio. Per la prima volta nella storia abbiamo portato la Liguria al voto, segno di una crescita di tutto il movimento. La fiducia che ci hanno confermato le società ci sprona a fare ancora meglio e con il prezioso supporto di tutta la Fipe siamo certi che ci riusciremo. Subito dopo l’elezione abbiamo già fatto il primo Consiglio direttivo per programmare le attività di gare e corsi del prossimo anno. Il nostro obiettivo è quello di riportare a Savona la grande pesistica con i raduni delle squadre nazionali così come accadeva quarant’anni fa quando la nostra città ospitava il centro federale. Un sentito ringraziamento al presidente, Alberto Miglietta, all’ex presidente, Antonio Urso, ed al segretario generale, Francesco Bonincontro, per il sostegno e l’affetto che sempre dimostrano nei confronti della nostra regione”.

Il nuovo Consiglio direttivo regionale risulta così composto:

Presidente: Laura Sicco

Consigliere Dirigente: Alessandro Boraschi

Consigliere Dirigente: Mauro Lombardini

Consigliere Atleta: Matteo Provino

Consigliere Tecnico: Antonio Maglione