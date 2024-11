“Fattore Comune”, al teatro di Sori in scena i prodotti agroalimentari Dop e Igp italiani

Sori. Il teatro di Sori ospiterà, venerdì 8 novembre, la nuova edizione di “Fattore Comune“, un evento che sottolinea l’eccellenza dei prodotti agroalimentari Dop e Igp, tutelati dall’Unione Europea, autentici simboli dei territori da cui prendono origine.

Organizzato dal Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio, “Fattore Comune” anche quest’anno vede parte dell’Italia rappresentata con i prodotti provenienti da Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Toscana.

Alle ore 14.45 il convegno sarà introdotto dal sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, che ricorda: “Questo evento rappresenta un importante momento di dialogo tra i produttori e le istituzioni. Avremo l’occasione di esaminare i problemi legati alle tutele di questi prodotti e capire quali sono i risultati ottenuti finora. Ascolteremo gli esperti che illustreranno quali solo gli obiettivi futuri, le opportunità di mercato e di sviluppo del turismo gastronomico. Fattore Comune si presenta come un appuntamento fondamentale per scoprire nuove idee per promuovere in modo efficace anche la Focaccia di Recco con formaggio Igp”.

Al sindaco Gandolfo, con Maura Macchiavello, presidente del consorzio di Recco, è affidata anche la chiusura dell’evento.