Famiglia senza riscaldamento da due settimane: gli agenti della polizia locale regalano una stufa elettrica

Genova. Rimasti senza impianto di riscaldamento per due settimane a causa di un guasto, si sono visti recapitare a casa da due agenti della polizia locale una stufa elettrica.

È successo a una famiglia residente in un immobile in via delle Genziane, a Quarto alta, che lo scorso sabato ha deciso di chiedere aiuto proprio alla polizia locale. Una pattuglia è stata quindi inviata sul posto e ha constatato che in quell’appartamento abita anche una persona invalida al 100%, costretta a letto e impossibilita a muoversi.

Gli agenti hanno verificato che effettivamente l’impianto di riscaldamento era guasto dallo scorso 2 novembre e che la famiglia non aveva avuto ancora alcuna risposta sulle tempistiche di risoluzione. Hanno quindi deciso di acquistare una stufa elettrica da regalare alla famiglia, e hanno poi chiesto tramite la centrale operativa che fosse effettuata la riparazione urgente dell’impianto.

“Un piccolo grande gesto di solidarietà che ci rende fieri dei nostri agenti della Polizia Locale, che sanno adoperarsi con umanità al servizio dei più deboli”, è stato il commento dell’assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, Sergio Gambino.