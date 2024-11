“Facciamo quadrato”, Impresa Donna e Comune di Genova aderiscono alla campagna nazionale di Confesercenti

Genova. Anche Impresa Donna-Confesercenti Genova, in collaborazione con CIV Luccoli e CIV Sestiere del Doge aderisce alla campagna di Confesercenti Nazionale per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: #FacciamoQuadrato

“Fare quadrato intorno alle donne non è solo un gesto simbolico, ma un impegno collettivo. Essere al fianco delle donne significa creare condizioni favorevoli per chi sceglie di intraprendere. Dobbiamo offrire supporto e accompagnamento a chi cerca la propria strada, consapevoli che il lavoro e l’impresa sono strumenti fondamentali per contrastare la violenza, costruendo percorsi di autonomia e resilienza – dice Francesca Recine, Coordinatrice Provinciale di Impresa Donna-Confesercenti – Il nostro ruolo non può essere solo quello di rappresentanti del tessuto economico, ma dobbiamo essere protagonisti di un cambiamento culturale indispensabile per contrastare la violenza e valorizzare il ruolo delle donne nella società. #FacciamoQuadrato #redframe significa che anche le nostre piccole e micro imprese devono essere un luogo di sicurezza e un mezzo per l’indipendenza economica”.

La campagna è supportata anche dall’Assessorato al Commercio del Comune di Genova. “Come Assessore al Commercio, ma anche come donna, sostengo fortemente questa iniziativa di Confesercenti, che ringrazio – afferma Paola Bordilli -. La frase “Facciamo quadrato” ci ricorda l’importanza di fare sinergia e rete su una lotta, quella contro la violenza sulle donne, che deve vedere sempre più coinvolti donne, uomini e giovani generazioni: contro ogni tipo di violenza, anche quella verbale, economica, psicologica. Importante e significativo quindi che anche il comparto del Commercio, formato da numerose donne imprenditrici e lavoratrici, sostenga ad alta voce questo importante messaggio”