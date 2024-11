Ex Ilva, Comune convoca i sindacati per nuova integrazione salariale ai lavoratori di pubblica utilità

Genova. Sono 170 i lavoratori ex Ilva di Genova, impegnati in lavori di pubblica utilità (LPU) che riceveranno un welfare a carico di Società per Cornigliano, in buoni spesa, che di fatto integrerà il welfare già erogato da Ilva in Amministrazione straordinaria.

L’accordo, che dovrà essere formalizzato da Società per Cornigliano con Comune, Regione, Confindustria, sindacati ed ex Ilva in a.s., è stato messo all’ordine del giorno dell’incontro organizzato dall’assessore al Lavoro, Rapporti sindacali e Sviluppo economico del Comune di Genova Mario Mascia, con Ilva in Amministrazione Straordinaria, rappresentata dalla dottoressa Eliana Puma dall’area risorse umane e le segreterie di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil.

“Stanno procedendo spedite con la mediazione della nostra amministrazione le trattative con Società per Cornigliano e sindacati, già impostate dal Sindaco Marco Bucci in merito all’adeguamento dell’integrazione salariale dei lavoratori di pubblica utilità dell’Ilva in amministrazione straordinaria- dichiara l’assessore Mario Mascia – Abbiamo condiviso proprio oggi il percorso di un addendum agli accordi sindacali stipulati a margine dell’accordo di programma nel 2016, che preveda l’erogazione a favore dei 170 lavoratori di pubblica utilità di buoni spesa per esercizi convenzionati a carico dei fondi percepiti da Società per Cornigliano in base all’accordo di programma con le stesse tempistiche e modalità con cui vengono già erogati quelli a carico della stessa Ilva in amministrazione straordinaria. È una grande soddisfazione quando si riescono a mettere le basi per incrementare le risorse messe a disposizione dei lavoratori con misure di adeguamento degli incrementi salariali al costo della vita. Oggi più che mai si dimostra lungimirante la scelta del Sindaco Bucci di istituire a livello comunale una delega assessorile ad hoc per lavoro e relazioni sindacali nel suo secondo mandato elettivo”.