Euroflora 2025 si promuove al Lingotto di Torino in occasione dell’assemblea Anci

Genova. Prosegue la tournée promozionale di Euroflora 2025, unico appuntamento italiano tra le floralies europee in programma a Genova dal 24 aprile al 4 maggio nel nuovo Waterfront di Levante progettato da Renzo Piano.

La manifestazione, che per la sua tredicesima edizione avrà un format completamento nuovo ispirato al concetto di rinascita, è presente in questi giorni a Torino, in occasione dell’assemblea Anci, grazie a partnership consolidate che promuovono il turismo in Liguria concentrando l’attenzione sulle eccellenze del territorio.

Euroflora è ospite al Lingotto nello stand realizzato da Regione Liguria e Comune in Genova in collaborazione con Camera di Commercio per dialogare con le migliaia di amministratori presenti all’Assemblea Anci. Da domani a domenica 24, Euroflora sarà ospite di Aromatica-Comune di Diano Marina, all’interno del Villaggio dei Comuni italiani, in Via Roma, tra Piazza Castello e Piazza San Carlo.

In questo contesto, sabato 23 novembre, alle ore 15.00, presso UrbanLab, le due manifestazioni saranno protagoniste di un meeting, dal titolo “Euroflora e Aromatica, in primavera appuntamenti da non perdere in Liguria”, aperto al pubblico, nel corso del quale verranno presentate congiuntamente le due manifestazioni. Per testimoniare la storica e importante presenza del florovivaismo piemontese a Euroflora interverrà il presidente di Asproflor-Comuni Fioriti Sergio Ferraro, coordinatore della collettiva regionale.