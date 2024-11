528.000 euro

Entro aprile 2025 nuove aree per lo sport all’aperto in 21 comuni della Liguria

Approvata la graduatoria, in provincia di Genova fondi per Busalla, Isola del Cantone, Pieve Ligure, Rapallo, Rezzoaglio, Ronco Scrivia e Sestri Levante e per tre progetti nel capoluogo