Economia e letteratura, incontro a Genova sul volume “Il pasto gratis”

Genova. Il titolo del volume pubblicato da Frecce Mondadori, “Il pasto gratis”, richiama il principio del premio Nobel per l’economia Milton Friedman secondo cui in economia ogni promessa apparentemente gratuita comporta prima o poi dei costi, spesso a carico delle generazioni future. È quanto è accaduto in Italia, secondo De Romanis, nei dieci anni successivi all’introduzione delle misure di austerità adottate dal governo Monti nel 2011.

Quella del “pasto gratis”, è dunque un’illusione che ha permeato le politiche fiscali italiane, basate sull’errata convinzione che l’aumento della spesa pubblica potesse autofinanziarsi senza causare danni a lungo termine all’economia. La realtà come sappiamo è stata ben diversa: l’aumento della spesa pubblica ha comportato un incremento significativo del debito pubblico, che ha raggiunto livelli allarmanti ed è stato in gran parte acquistato da investitori stranieri, esponendo l’Italia al rischio di instabilità finanziaria.

“Chiudere il circolo vizioso dei pasti gratis – secondo De Romanis – è non solo urgente ma indispensabile. Dopo anni di eccessi – il Bonus 100% ne è la dimostrazione – può iniziare una nuova stagione della politica. Ma potrà avviarla soltanto chi avrà il coraggio di compiere una drastica inversione di marcia e, soprattutto, l’onestà di riconoscere una cosa banale, ovvero che i pasti gratis non esistono. Nelle favole forse, ma nella realtà certamente no”.

Ne hanno discusso oggi, nella sede camerale di via Garibaldi 4, il presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio con l’autrice Veronica De Romanis, professoressa alla Luiss Guido Carli di Roma e alla Stanford University di Firenze, l’ex Ministra Elsa Fornero, che oggi insegna all’Università di Torino, e Giampaolo Galli, professore all’Università Cattolica di Milano.

La discussione è stata moderata da Giovanni Battista Pittaluga, Direttore Scientifico della rivista “Economia Internazionale/International Economics” che ha promosso fra settembre e novembre un intenso programma di appuntamenti dedicati ai grandi temi dell’economia che culminerà, il 28 novembre in Borsa Valori, con la consegna dei premi all’Economia Internazionale.