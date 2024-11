Ecoforum Liguria, torna la campagna di Legambiente con incontri e laboratori sull’economia circolare

Genova. Ritorna l’Ecoforum Liguria, la campagna di sensibilizzazione e informazione sulla gestione dei rifiuti organizzata da Legambiente Liguria in collaborazione con il Genova Blue District con il sostegno del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.

Il 27 e il 28 novembre, nella sede del Genova Blue District (via Del Molo 65), sarà l’occasione per affrontare i temi della gestione dei rifiuti e raccontare le migliori pratiche nell’ambito dell’economia circolare in Liguria con un approfondimento sul tema del tessile e del fast fashion.

Contestualmente si svolgeranno due laboratori con gli studenti sull’economia circolare e sulla legalità in collaborazione con Libera curati da Alice Micchini, responsabile scuola di Legambiente Liguria.

«Dal 2018 l’Ecoforum Liguria è anticipato da alcune video storie che raccontano i comuni virtuosi – spiega Stefano Bigliazzi, presidente Legambiente Liguria -. Per la prima volta quest’anno diamo spazio anche a chi ancora non ce l’ha fatta ma si sta impegnando per migliorare e raggiungere il 65% di raccolta differenziata.

Con la nostra Eco-troupe siamo andati a Savona per scoprire il nuovo Piano dei rifiuti che darà slancio alla raccolta differenziata cittadina.

Barbara Pasquali, assessora alla Città vivibile del Comune, spiega le prime azioni messe in campo e gli impegni per il prossimo anno.

Luca Piatto racconta come il Conai – attraverso progetti e campagne di comunicazione stia aiutando l’amministrazione ad incrementare il servizio porta a porta in tutta la città».

IL PROGRAMMA del 27 e 28 novembre

Mercoledì 27 novembre: alle 9:30 apertura con i saluti del presidente di Legambiente Liguria Stefano Bigliazzi, dell’Assessore all’ambiente del Comune di Genova Matteo Campora e del direttore del Genova Blue District Claudio Oliva.

Alle 10:00 focus sulla gestione dei rifiuti in Liguria con interventi di Federico Borromeo, direttore Legambiente Liguria e Andrea Baroni, Domenico Oteri e Cristina Lignana del Dipartimento Ambiente di Regione Liguria.

Alle 11:00 I protagonisti dell’economia circolare con Maurizio Salvo, Responsabile rapporti territorio CONAI (Consorzio nazionale imballaggi), Stefano Valle, Amministratore delegato SEA-S, Michela Gallo dell’Università di Genova, Tiziana Merlino, AMIU Genova, Laura Brambilla, responsabile Comuni Ricicloni e Andrea Minutolo, responsabile scientifico nazionale Legambiente.

A seguire premiazione dei Comuni Rifiuti Free, ovvero chi supera il 65% di raccolta differenziata e produce un rifiuto indifferenziato inferiore ai 75 kg ab/anno.

Alle 17:30 Conversazione sul fast fashion con Laura Brambilla e Emilio Bianco di Legambiente nazionale. Sarà l’occasione per affrontare i temi legati al mondo del tessile, della moda sostenibile, l’impatto ambientale del fast fashion e dell’end of waste del tessile.

Giovedì 28 novembre: alle 9:30 Strategie, territori e persone per la sostenibilità del tessile con interventi di Laura Brambilla, responsabile nazionale Comuni ricicloni, Katia Honovich, responsabile Progetto C-City Genova città circolare: tessile sostenibile, Emilio Bianco, Legambiente nazionale, Claudia Pinna del Comune di Genova, la giornalista Beatrice D’Oria, Claudio Oliva, direttore Job Centre e Federico Borromeo, direttore Legambiente Liguria.

Alle 11:00 Ecoreati e traffico illecito di rifiuti con interventi di Stefano Bigliazzi, presidente Legambiente Liguria, Andrea Macario, referente LIBERA Liguria, Michele Di Lecce, ex Procuratore capo di Genova, Manuela Mercatelli, Ceag Liguria.

Le tappe dell’Ecoforum tour:

A Ricco del Golfo in provincia della Spezia Riccò del Golfo che in pochi anni ha scalato la classifica fino a conquistare il podio. Confermato anche quest’anno con l’89,9% di raccolta differenziata.

A Pieve Ligure, primo comune per raccolta differenziata nella città metropolitana di Genova con l’86% e un quantitativo molto basso di rifiuto non differenziato, 54 kg/ab/anno.

Swap Party a Villa Piantelli per sensibilizzare sul fast fashion, la moda “usa e getta”.

In uscita a dicembre: Ecoforum a Tovo San Giacomo comune in provincia di Savona da dieci anni nella classifica dei Comuni Rifiuti Free.